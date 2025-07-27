本週操盤筆記：美日加央行利率決策、美歐GDP及通膨數據、科技巨頭財報

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-27 21:50

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本週將是全球經濟數據和中央銀行政策會議的關鍵一週。多項頂級數據將陸續公布，包括美國和歐元區的 GDP 及通膨數據，以及美國非農就業數據和全球製造業 PMI。主要央行會議則有美國聯準會、日本央行和加拿大央行。

本週操盤筆記(圖:shutterstock)

財報方面，多家重量級企業將公布業績，包括蘋果、亞馬遜、微軟和 Meta 等科技巨頭。這些公司正應對關稅導致的成本上升、消費者信心動搖以及人工智慧投資需求增長等多重挑戰。

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美國與中國的貿易談判將尋求延長即將於 8 月 12 日到期的 90 天關稅休戰協議。若無協議，關稅將回升至較高水準。

本週操盤筆記 (0727-0802)

1. 經濟數據與前景：

美國第二季 GDP 預計增長 2.5%，而歐元區預計持平。然而，PMI 數據顯示美國實際年化增長約 1.3%，歐元區季增 0.1%。關稅政策持續對經濟趨勢造成影響，並導致數據雜音。

Flash PMI 數據顯示，7 月美國經濟表現持續優於其他主要發達經濟體，且面臨顯著更高的價格壓力。歐元區也呈現近一年來最強勁的產出增長。全球製造業 PMI 數據將提供各國工業趨勢的最新指引，特別是生產商如何應對快速變化的關稅環境。

2. 央行政策展望：

本週美國聯準會和加拿大央行將舉行會議。市場普遍預期美國聯準會將維持利率在 4.25-4.50% 不變。儘管部分決策者呼籲降息，但聯準會可能採取「觀望」態度，以評估關稅政策對通膨的影響。

摩根士丹利預計，聯準會主席鮑爾將強調「觀望」態度，認為貨幣政策「處於有利位置」以觀察經濟演變，並且在 9 月份之前仍有很長一段路要走，需要更多時間來判斷經濟如何演變。鮑爾在會後記者會上將面臨關於其角色和聯準會獨立性的質疑，尤其是在美國總統川普暗示可能提名新任聯準會主席的背景下。

日本央行也預計將維持貨幣政策不變，至少在 12 月前不會有變化。

3. 關鍵企業財報：

下週多家藍籌股將公布財報，揭示企業如何因應關稅推動的成本增加，同時面對消費者信心動搖和人工智慧（AI）投資需求增長的多重挑戰。

科技巨頭如蘋果、亞馬遜和微軟等都將闡明這些影響。Meta 可能會被問及其為吸引 AI 人才而提供異常高的薪酬，儘管其 AI 驅動的廣告投放穩定帶來定價收益，但短期內 AI 支出增加將持續壓縮利潤。微軟則面臨其 SharePoint 伺服器遭受網路攻擊的餘波影響，不過其關鍵軟體和 AI 銷售較不受關稅衝擊，應能保持彈性。