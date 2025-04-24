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一周內退三架！又一架待交付波音飛機從舟山飛回美國

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-04-24 13:27

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一周內退三架！又一架待交付波音飛機從舟山飛回美國。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》報導，今天（24 日）上午，一架尚未交付國航的波音 (BA-US) 737Max 飛機，從中國舟山波音完工中心起飛，目的地是波音總裝廠所在地西雅圖。

在此之前，已有兩架待交付廈航的波音飛機退回美國。受美國「對等關稅」影響，中國航空公司開始暫停接收波音飛機，吉祥航空也確認推遲接收原本要交付的波音 787 飛機。


據《CNBC》報導，波音行政總裁 Kelly Ortberg 周三證實，幾架原定交付給中國航空公司的 737 Max 已飛回美國。

Ortberg 指出，原計劃今年向中國航空公司交付大約 50 架飛機，其中 41 架已經進入生產階段。

Ortberg 說，如果情況持續下去，已準備轉售這批飛機，必要時會重新噴塗機身，以配合新客戶的航空公司標誌。

他強調，很多客戶已尋求採購 Max 飛機，「我們不會等太久，不會讓這件事破壞公司業績回升。」

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