鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-28 05:00

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《南華早報》引述消息人士報導，預計中國與美國將再延長 3 個月的關稅休戰期。消息人士稱，在延長期限內，兩國不會相互加徵關稅。目前的休戰期將於 8 月 12 日結束。

中美第三輪談判前夕 傳關稅休戰將延長3個月。(圖:shutterstock)

美國商務部長貝森特與中國國務院副總理何立峰將於 28 日在瑞典展開第 3 輪經貿談判。貝森特稍早表示，他預計本週的下一輪談判將達成貿易休戰延期協議，並表示內容將涉及更廣泛的議題，包括北京從俄羅斯和伊朗購買石油。

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此外，《南華早報》引述了 2 名知情人士報導，一組高階美國企業代表團將於本周訪問北京，其中波音高層也會隨行，預計將商談銷售事宜。

報導指出，此行將由美中貿易全國委員會組織，並由委員會主席、聯邦快遞（FedEx）執行長辛柏文（Raj Subramaniam）率團前往。波音執行長及美中貿易全國委員會會長譚森（Sean Stein）肯定會隨行，「他們預計和中國官員會面，可能是為了重啟商業討論」。