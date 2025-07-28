永信建上半年稅後純益3.82億元EPS 1.76元 本季起推高雄三大案

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-28 14:39

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永信建設 (5508-TW) 今 (28) 日召開董事通過最新獲利資訊，在 2025 年以來的房市寒冬未盡，永信建設上半年稅後純益 3.82 億元，年減 81.84%，每股純益 1.76 元，永信建設仍持續「先建後售」的銷售模式，預計於今年第三季陸續推出龍華九期「蘊美」、高雄大學二期「辰旭」與大昌二期「澄境」等指標性建案，三案加入後可供銷售房屋總額將再增加約 90 億元。

永信建上半年稅後純益3.82億元EPS1.76元 本季起推高雄三大案。(鉅亨網記者張欽發攝)

永信建設 2025 年第二季營收 3.96 億元，毛利率 45.03%，季減 0.97 個百分點，年減 3.42 個百分點，稅後純益 8776 萬元，季減 70.2%，年減 91.55%，單季每股純益 0.4 元。

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永信建設 2025 年上半年營收 13.06 億元，毛利率 45.71%，年減 2.25 個百分點，上半年稅後純益 3.82 億元，年減 81.84%，每股純益 1.76 元

目前永信建設目前可供銷售入帳的案件共有 10 案，包括水律、澄光、R5 新世代、謙樂、禾豐、原旭、豐華大鎮、齊樂、詠光與繪上品等建案，可供銷售房屋總額約為 100 億元。永信建設表示。2025 年永信建設將採取更為謹慎態度來因應市場變動，彈性調整營運規劃、專注於提升個案銷售效能，持續強化施工品質及售後服務，確保穩健營運。

永信建設發言人陳怡均指出，永信建設仍持續「先建後售」的銷售模式，預計於今年第三季陸續推出龍華九期「蘊美」、高雄大學二期「辰旭」與大昌二期「澄境」等指標性建案，三案加入後可供銷售房屋總額將再增加約 90 億，可望增加下半年營收來源。