關稅自毀軟實力！美影業公司股票又跌 專家：好萊塢將連「復仇者」都救不了

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-04-17 16:10

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為回應美國對中國產品徵收關稅，中國上周四 (10 日) 宣佈將適度減少美國影片進口數量，美國多家電影公司股價應聲大幅下跌，在聯準會主席鮑爾周三 (16 日) 就川普關稅政策發「極可能」刺激通膨上升並帶來持續影響的警報橫，相關電影公司股價再度暴跌。

美媒《Axios》報導，美國電影從業者和多家專業媒體擔憂，失去中國市場，本就飽受衝擊的美國影視業將雪上加霜。朝令夕改的美國關稅政策，恐將徹底砸碎好萊塢的復甦希望。正如 Comscore 分析師 Paul Dergarabedian 所說「Hero 還是 Zero？中國電影市場將作出篩選。」

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一部好萊塢電影若能在中國市場斬獲佳績，票房收入有很高機率翻倍，像是去年上映的《異形：奪命艦》在中國斬獲 1.08 億美元的票房收入，超過北美 1.05 億美元的票房成績，這就是 Dergarabedian 所說 Hero 的真意。

中國電影市場作為全球規模最大的電影市場之一，對好萊塢電影片商有著致命的誘惑力，動輒成本數億美元的巨片若無法在中國上映，意味著失去可觀的票房潛力。

美國雜誌《浮華世界 (Vanity Fair)》報導指出，中國限制帶來的打擊從即將到來的暑假檔就會開始顯現，好萊塢情況恐至少半殘。去年《銀河護衛隊 3》在中國上映收穫 8600 萬美元對漫威影業已是雪中送炭，但漫威剛宣佈《雷霆特攻隊》將於 4 月 30 日在中國上映，恐仍有變數。

另據《Business Insider》報導，今年苦等復甦的好萊塢再遭「關稅大棒」打擊，本土影視業已然「雪上加霜」，關稅會導致廣告收入減少，製作成本則會進一步上升。

電影是美國服務業的一部分，美國在該領域傳統上對中國保持相當大的貿易順差。美國商務部數據顯示，2001 年至 2023 年之間，美國對中國服務出口成長了 8 倍多，每年順差最高達到近 400 億美元。電影和其他 IP 驅動的內容長期以來一直是這一優勢的關鍵部分。

中國知名電影部落客作者 Ming Jinwei 示警，美國將關稅武器化可能會破壞美國的優勢產業，從而適得其反。

北京大學影視戲劇學院院長陳旭光也說，「美國不合理的關稅可能引發連鎖反應，因為 IP 驅動的文化產業是『跨媒體、融合的、長鏈的」，並稱華府關稅政策恐引發連鎖反應，導致觀眾逐漸遠離好萊塢電影，以及與主要智慧財產權相關的其他美國文化出口產品。

美國對中國的貿易戰和關稅升級也已影響到中國民眾對美國電影的接受度。

山東濟南一家電影院影評人兼經理 Dong Wenxin 說：「近年來，美國電影在中國票房破億情況很少見，除非它真的很特別。它們不僅被日本動漫打敗，還被歐洲藝術電影和亞洲電影打敗。」

中國民眾觀影品味也正在改變。日本動畫持續穩定吸引觀眾，歐洲和東南亞電影也正獲得一席之地，像是今年票房意外亮麗的義大利片《There’s Still Tomorrow》和英國《National Theatre Live: Prima Facie》都超出預期。泰國《如何在祖母去世前賺到數百萬》更在去年相當轟動。

展望未來，Dong Wenxin 表示，中國電影市場可能會與美國以外的國家建立更緊密的聯繫，以滿足日益多樣化的觀眾需求。

最近，中國與西班牙簽署一項電影協議，要求深化合作製作、電影節和相互放映等方面的合作，顯示中國正擴大與西班牙的文化夥伴關係。

專家認為，美國旨在保護美國工業的貿易限制和關稅舉措，最終恐削弱文化影響力這個美國最具影響力的出口產品之一。