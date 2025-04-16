服務業貿易盈餘恐腰斬！高盛：川普激起全球反美情緒 美經濟今年恐損失900億美元

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-16 13:10

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美國總統川普激進的關稅政策以及針對加拿大與格陵蘭的擴張主義言論，正激起全球反美情緒且不斷高漲，高盛集團 (GS-US) 最新表示，外國遊客減少赴美旅遊，全球掀起抵制美國貨運動，反美情緒今年恐給美國經濟造成高達 900 億美元的損失，占其 GDP 的 0.3%。

高盛分析指出，海外抵制美國情緒恐嚴重削弱美國的服務業貿易盈餘，去年美國服務業貿易盈餘為 2930 億美元，並且高度依賴外國遊客的消費。

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近年來，隨著新冠疫情期間限制措施的解除，美國一直享受著旅遊業復甦帶來的利好，但隨著地緣政治緊張局勢以及全球經濟不確定性加劇，許多潛在遊客正重新考慮他們的假期計畫。

根據美國國際貿易管理局 (ITA) 周一 (14 日) 公佈的數據，今年 3 月份乘飛機抵達美國的非美國公民人數年減近 10%。

目前最不願意赴美旅行的則當屬加拿大人。加拿大航空表示，今年 4 月至 9 月期間和美國城市之間的跨境航班預訂量年減 10%。

過去常前往奧勒岡州度假的加國民眾 Curtis Allen 不僅取消了假期，還全面抵制美國進口產品。「我們不只是待在家裡，我們還把錢花在了其他地方。」

雅高集團 (Accor SA) 報告也顯示，受美國機場拘留事件的負面通報影響，歐洲遊客今夏飯店預訂量下滑 25%。

另據美國海關和邊境保護局 (CBP) 數據，今年 2 月赴美跨境旅行的加拿大人數量降至新冠疫情爆發以來的最低水準。

美國近期對全球高舉「關稅大棒」，包括加拿大、歐盟在內的美國傳統盟友也遭到無差別打擊，川普還多次威脅要把加拿大變成美國第 51 個州，令加拿大民眾深感憤怒。此外，川普還威脅要吞併丹麥自治領地格陵蘭島以及武力奪取巴拿馬運河，這些擴張性言論震驚了國際社會。

近期，加拿大，丹麥、法國等全球多國興起抵制美國貨和美國企業的運動。

根據法國輿論研究所 (Ifop) 為旅遊網站 nyc.fr 進行的調查，62% 的法國人支援抵制美國企業，32% 稱已開始抵制包括可口可樂、麥當勞、特斯拉、肯德基和 X 等在內的美國品牌。