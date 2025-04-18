千億銷售攻勢啟動！騰訊推零保證金、免運費險等十大措施支援 助外貿企業攻國內市場

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-18 08:40

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該計畫預計透過小程式、視訊號直播等數位化通路，為外貿企業創造超千億元新增銷售規模，標誌著網路平台深度參與實體經濟的另一個突破性實踐。

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在降低企業營運門檻方面，微信小店推出「分鐘級」開店服務，允許商家持營業執照實現 2691 個類目 0 保證金試運營，審核時效縮短至分鐘級。同步開通的微信支付當日結算功能，可釋放企業資金週轉壓力。針對新進駐商家，平台推出單店 100 萬元人民幣以內自營交易額技術服務費全免政策，並承擔退貨運費險補貼，直接降低營運成本。

線上通路拓展方面，騰訊搭建「優選聯盟」撮合系統，精選外貿商家進入微信小店供應鏈池，透過演算法精準搭配視訊號碼、公眾號等平台的內容創作者，形成「商家供貨 - 達人帶貨 - 消費者購買」的循環生態。

騰訊還將同步啟動「外貿好物節」直播專案行動，為優質商家直播間標註「出口轉內銷」專屬標識，憑藉視頻號公域流量池實現精準推薦，轉化效率提升 30% 以上。

支付體系方面，騰訊推出多重利多，年底前新進駐小程式的外貿商家可享微信支付手續費專案折扣，疊加代金券、立減工具等行銷支援。平台聯合金融機構推出億元級消費補貼，針對家居、服飾等類目開放免息分期服務，預計撬動百億級新增消費。

在東南亞市場開拓層面，TenpayGlobal 聯合 Lazada、Shopee 等平台推出「十免」政策，免除佣金、倉儲費、收款手續費等剛性支出，為中小企業鋪設低成本出海通道。

此外，騰訊廣告也提供從開店指導到智慧投流的營運支持，智慧零售學堂客製化包含團隊搭建、工具使用的線上培訓課程包。透過行銷人才專項計劃，超萬家外貿企業可獲得客製化數位轉型方案。

值得注意的是，騰訊的「外貿新征程助跑計畫」還特別建構「數位護航」機制，透過即時數據看板幫助企業優化庫存管理和行銷策略。