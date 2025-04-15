紐約Fed：美短期通膨預期升至半年新高 失業擔憂與經濟信心惡化

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-15 00:10

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美國紐約聯準銀行 (New York Fed) 周一 (14 日) 公布的 3 月《消費者預期調查》(Survey of Consumer Expectations)顯示，3 月美國民眾對未來一年通膨的預期上升至 3.6%，為 2023 年 10 月以來新高，顯示在生活成本與貿易緊張局勢升溫下，通膨壓力重返焦點。與此同時，對失業率上升與個人財務狀況的憂慮也顯著加劇，反映出民眾對整體經濟前景的信心正在惡化。

根據報告，消費者認為未來一年食品與租金價格將持續上漲，分別預期上升至 5.2% 與 7.2%；醫療支出預期年增率也升至 7.9%，創下 2024 年 8 月以來新高。雖然對汽油與房價的漲幅預期略微放緩，但整體生活成本上升已成為家庭最關注的問題之一。

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更令人擔憂的是，對就業市場的信心急劇下滑。3 月受訪者認為未來一年失業率將升高的機率，升至 44%，為新冠疫情初期 2020 年 4 月以來最高。家庭對自身收入成長與財務狀況的展望也轉為悲觀，同時報告指出越來越多家庭表示銀行授信的難度增加。

對股市的信心亦同步下降。受訪者預期股市一年後將上漲的比例降至 33.8%，為 2022 年 6 月以來最低水準。不過，黃金被視為避險資產的吸引力上升，預期價格一年內上漲 5.2%，創下自 2022 年 4 月以來新高。

儘管短期通膨預期上升，但三年與五年期的通膨預測相對穩定，分別維持在 3.0% 與 2.9%，顯示部分民眾仍相信長期通膨能受到控制。然而，與此形成對比的是密西根大學最新調查指出，五年期通膨預期已升至 1991 年以來的最高水準，反映市場上對通膨前景仍存在高度不確定性。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 近期表示，儘管短期通膨預期上揚，但長期預期仍「穩定錨定」，維持這一穩定對貨幣政策至關重要。芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 也指出，如果民眾不再相信長期內通膨會回到 2% 的目標，那將是「一個大問題」。