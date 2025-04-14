花旗降評美股 大砍標普500指數目標至5800點
鉅亨網編譯段智恆 2025-04-14 22:10
花旗集團 (Citigroup)(C-US) 周一 (14 日) 將美股的評等從「增持」(Overweight)下調至「中性」(Neutral)，並大幅調降其標普 500 指數的年終目標，預計該指數今年將無法突破 6,000 點，將目標值調整至 5,800 點。這一調整主要是由於關稅政策的不確定性及宏觀經濟放緩的風險，可能對美國企業獲利造成不利影響。
花旗的分析師指出，與預期的經濟成長和企業獲利相比，關稅政策和最近出現的經濟放緩跡象促使該行下調對美股的預期。花旗還將標普 500 指數的每股盈獲利 (EPS) 預測從 270 美元下調至 255 美元，顯示出市場的不確定性將對企業營收造成壓力。
關稅政策不確定性為市場帶來風險
花旗分析師強調，美國總統川普的不斷變化的關稅政策，包括最近對大部分進口商品的 90 天停徵期以及對某些中國產品的豁免，已經引發了金融市場的不確定性。這些政策變動使得市場對未來的經濟環境充滿疑慮，並且可能對美國企業的 EPS 造成不利影響。
儘管市場對全球衰退的擔憂有所緩解，但花旗依然認為風險依然存在，這使得美股面臨較大壓力。花旗指出，這些不確定性可能會進一步壓縮估值，因此降低了對美股的預期。
調整投資組合 重點轉向其他市場
除調降美股評等外，花旗還對其他市場的股市評等進行了調整。該行將日本股票的評等從「減持」(Underweight) 上調至「增持」，並將新興市場股票的評等從「中性」下調至「減持」，同時將英國股票的評等上調至「增持」。
在全球股市策略方面，花旗偏好科技股作為成長型行業，並看好金融股作為周期性行業，醫療健康則被視為其首選防禦型行業。
這次的降級預測反映出花旗對於美股面臨的風險評估，尤其是由於政策不確定性和全球經濟放緩可能對企業獲利造成的影響。雖然美股目前的估值處於較高水準，但花旗認為市場可能需要更多的政策清晰度才能重新回到成長軌道。
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