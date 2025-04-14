花旗降評美股 大砍標普500指數目標至5800點

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-14 22:10

‌



花旗的分析師指出，與預期的經濟成長和企業獲利相比，關稅政策和最近出現的經濟放緩跡象促使該行下調對美股的預期。花旗還將標普 500 指數的每股盈獲利 (EPS) 預測從 270 美元下調至 255 美元，顯示出市場的不確定性將對企業營收造成壓力。

‌



關稅政策不確定性為市場帶來風險

花旗分析師強調，美國總統川普的不斷變化的關稅政策，包括最近對大部分進口商品的 90 天停徵期以及對某些中國產品的豁免，已經引發了金融市場的不確定性。這些政策變動使得市場對未來的經濟環境充滿疑慮，並且可能對美國企業的 EPS 造成不利影響。

儘管市場對全球衰退的擔憂有所緩解，但花旗依然認為風險依然存在，這使得美股面臨較大壓力。花旗指出，這些不確定性可能會進一步壓縮估值，因此降低了對美股的預期。

調整投資組合 重點轉向其他市場

除調降美股評等外，花旗還對其他市場的股市評等進行了調整。該行將日本股票的評等從「減持」(Underweight) 上調至「增持」，並將新興市場股票的評等從「中性」下調至「減持」，同時將英國股票的評等上調至「增持」。

在全球股市策略方面，花旗偏好科技股作為成長型行業，並看好金融股作為周期性行業，醫療健康則被視為其首選防禦型行業。