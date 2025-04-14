〈美股早盤〉電子產品關稅豁免提振 那斯達克領漲主要指數

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-14 21:43

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美股主要指數周一 (14 日) 開盤大漲，以科技股為主的那斯達克指數漲逾 1%，投資人對白宮免除智慧型手機和電腦關稅的措施表示歡迎。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 300 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數漲近 200 點或近 1.2%，標普 500 指數漲逾 1.0%，費城半導體指數也漲逾 1.0%。

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受惠於美國總統川普對部分消費性電子產品暫緩加徵關稅的消息，科技股強勢反彈，帶動美股走高。市場樂觀解讀此舉或象徵美方在關稅政策上可能出現轉圜空間。

儘管市場因部分科技股暫時避開重稅而情緒轉好，華爾街多位策略師仍提醒投資人，風險尚未解除。花旗集團 (C-US) 的分析師 Beata Manthey 將美股評等下調為「中立」，摩根士丹利 (MS-US) 則下修企業盈餘預期。

三菱日聯金融集團 (MUFG) 分析師 Derek Halpenny 表示：「消費性電子是美國自中國進口比重最大的類別之一，關稅暫緩對蘋果等公司是利多，但恐難重建市場信心，上週市場對美債與美元的信心動搖仍可能持續。」

白宮強調，此次豁免僅為臨時措施，後續將對該產業採用不同的特定稅率。不過，分析人士指出，這或顯示出川普在談判上仍保有彈性空間。

Wisdom Tree 英國分公司宏觀研究主管 Aneeka Gupta 表示：「上周的一個好消息是，川普並非毫無退讓空間，股市能夠對其政策產生制衡效果。這將在下半年變得更加明顯，有望讓他放緩進一步加徵關稅的步伐。」

美元走弱的同時，日元受到避險買盤推升，兌美元匯率漲幅一度達 0.9%，升至去年 9 月以來高點。歐元也因美元疲軟受益，周一上漲 0.3%，持續展開十多年來最強勁的反彈。

PineBridge Investments 多元資產主管 Michael Kelly 指出：「市場部分人士已開始質疑美國的法治穩定性與投資安全性，長期來看，這可能抑制對美國資產的投資意願。」

花旗策略師表示，美國經濟與企業盈利的「例外主義」光環正在逐漸消退，中國新一代人工智慧 (AI) 模型的崛起、歐洲財政擴張與美國加劇的貿易緊張，將對美企造成比日歐企業更大的壓力。該行將美股評等從「增持」調降至「中立」。

摩根士丹利首席策略師 Mike Wilson 亦將 2025 年每股獲利 (EPS) 預測從 271 美元下修至 257 美元，並預期標普 500 指數將在 5,000 至 5,500 點之間震盪。目前該指數收於 5,363.36 點。

截至台北時間周一（14 日）21 時許：

焦點個股：

英特爾 (INTC-US) 早盤股價上漲 3.65%，至每股 20.46 美元

知情人士指出，英特爾可能最快本周宣布將 Altera 出售給私募股權公司。雙方一直在敲定協議，其中涉及英特爾出售該部門的多數股權。

Meta Platforms(META-US) 早盤股價上漲 1.88%，至每股 553.80 美元

臉書 (Facebook) 母公司 Meta Platforms 周一在華盛頓迎來一場高風險的反壟斷審判，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 指控該公司藉由收購 Instagram 與 WhatsApp 來非法建立社群媒體壟斷地位，並要求法院強制 Meta 分拆這兩項業務。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 5.36%，至每股 208.77 美元

上周末傳美國批准對主要從中國進口的智慧型手機、電腦和其他一些電子產品免關稅。但隨後川普在社群媒體上表示，並沒有宣布任何關稅豁免，他將與企業討論電子產品關稅問題，某些產品可能會有例外。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：