美中大打關稅戰之際 習近平將訪問越南、馬來西亞、柬埔寨

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-04-11 10:18

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在美中大打關稅戰之際，中國外交部發言人周五（11 日）宣布，應越南共產黨中央委員會總書記蘇林、越南社會主義共和國主席梁強邀請，中共中央總書記、中國國家主席習近平將於 4 月 14 日至 15 日對越南進行國事訪問。

中國外交部發言人說，應馬來西亞最高元首易卜拉欣、柬埔寨國王西哈莫尼邀請，習近平將於 4 月 15 日至 18 日對馬來西亞、柬埔寨進行國事訪問。

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美中掐喉戰持續，白宮周四公布備忘錄，川普對中國的關稅徵收至少已經達到 145%，包括 125% 的「對等關稅」，還有川普今年針對中國進口商品徵收的 20% 關稅。

中國外交部發言人林劍周四表示，貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打。

林劍說，美方出於一己之私，將關稅作為極限施壓、謀取私利的武器，嚴重侵犯各國正當權益，嚴重違反世界貿易組織（WTO）規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定，這是公然冒天下之大不韙，與整個世界作對。

中國國家電影局周四宣布，在川普政府祭出最新一輪關稅措施後，將「適度減少」美國電影進口數量。