全球供應鏈迎衝擊！美擬對陸船徵靠港費 航運巨頭喊母湯：增2百億美元成本 將轉嫁消費者

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-27 17:00

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美國近日針對中國製船舶徵收靠港費的提議在全球海運業掀起軒然大波，根據美國貿易代表署 (USTR) 周一 (24 日) 提交的方案，中國製貨輪或掛靠中國航運企業的船舶進入美國港口時，單次入港費用最高將達 150 萬美元，盼藉此遏制中國在海運領域的擴張動能，但引發各界對全球供應鏈穩定性的憂慮。

中國現為全球最大貨櫃輪製造國與貿易樞紐，持有全球約七成的新船訂單，並承擔四成國際海運任務。根據英國造船和海運動態分析機構 Clarkson 最新統計，截至 2023 年，全球前十大貨櫃箱港有 7 個位於中國，其港口處理能力遠超其他國家。

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美國川普政府面對這一情形以「維護國安」為由宣佈將通過經濟手段限制中國航運勢力，但業界普遍認為此舉缺乏現實可行性。

地中海航運執行長 Soren Toft 示警，若強制實施靠港費，全球主要航運公司每年將增逾 200 億美元成本，這一費用最終將轉嫁至消費端，導致進口商品價格上漲與市場短缺。

總部位於丹麥、代表船東的非政府組織波羅的海國際航運公會 (BIMCO) 表示，大多數船隊都包括中國製船舶，因為它們「成本相對較低」。該組織警告，營運商會將額外費用轉嫁給美國企業和消費者。

根據美國港務局協會 (AAPA) 預測，相關措施恐令美國商品出口銳減 12%，石油與煤炭輸出將減少 8%，且值得注意的是，中國港口在全球貨運網絡中的樞紐地位恐因此進一步強化。

美國造船業現狀則凸顯政策矛盾。儘管白宮想重振民間與軍事造船業」，並打算設立專項辦公室提供補貼，但數據顯示，中國船舶製造能力已達美國的 200 倍。

業內人士指出，即便實施貿易壁壘，美國疲軟的造船業也難以在短期內擴張。

美國汽車創新聯盟 (AAI) 估算，本土航運業要具備競爭力至少需要 7 年時間，敦促政府審慎評估政策時程。

市場普遍認為，美國的提議恐加劇運輸瓶頸與價格波動。代表日本航運業發聲的川崎汽船社長明珍幸一指出，貿易限制將擾亂國際供應鏈，並呼籲通過對話解決分歧。

在經濟全球化背景下，單邊貿易措施往往伴隨雙輸風險。美國此番針對中國船舶的收費政策，不僅觸動航運巨頭的利益，更可能波及跨國零售業與製造業鏈條。從紐約港口的貨櫃堆積到東南亞工廠的生產線，全球貿易網路正承受著新的壓力測試。