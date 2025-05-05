從尖牙股到七巨頭：當中有何投資啟示？

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 09:38

‌



新聞全天候播放、充斥各種琅琅上口之綽號與縮寫，名嘴亦熱衷為知名個股創造新詞，但投資人必須當心，因羊群效應往往加重短視近利現象，觸發進一步漲勢，最後股價勁揚意味著更大的下跌風險。

在作出投資決定時，偏重無關企業長遠基本面的短期因素，會帶來很大風險，而這最終亦會損害長期報酬。法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金經理人阿齊茲（Aziz Hamzaogullari）在本文深入探討其團隊締造超額報酬的核心理念：精準聚焦及高信念持股。

‌



無論市場走高或走低，長期投資人均須慎防過度看重短期事件，亦即所謂「近因偏差」（recency bias），原因是若能理性看待，便可見此類短期市場的過度反應其實無礙個股的長期價值，反而造成資產定價異常。長期投資人如能克服短期聲浪，耐心等候，嚴守投資紀律，可從中發現機會，而法盛盧米斯賽勒斯的股票團隊便是憑藉這理念，改變思考風險的方式。

投資人往往將「風險」定義為「市場震盪」，惟震盪乃市場本質，原因是短期投資人對股價波動一般會反應過度，最後往往追高殺低。如果我們將風險以絕對值納入為「資本損失」並加以控管，便有效聚焦創造長期價值的基本面。

主動、優異的決策造就優越報酬

以 Meta 為例， 在 2022 年「居家辦公」泡沫破裂時，Meta 投入巨額資金發展元宇宙、AI 創新技術，這決定遭受外界質疑，許多成長股經理人便於股價重挫逾 30% 後大幅削減、甚至出清 Meta 持股。

倘以股價波動定義為風險，停損反而令看法變成事實，其實在股價下滑後，令持有優質企業的風險降低，這時擴充部位更為有利。待 ChatGPT 橫空出世，投資人不再擔憂 Meta 的 AI、虛擬實境新創技術投資，轉而一窩蜂追捧所有 AI 概念股，2023 年漲勢便誘使眾多成長股經理人回頭買進 Meta，但原本零持股、2023 年方才重新擁抱 Meta 者，應難以充分享受該公司當年 184% 之漲幅。

同樣地，羅素 1000 成長指數遵循價格動能推算，因此 Meta 權重由 2022 年初 3.15% 一路下滑，至年底僅餘 0.32%，故 2023 年 Meta 股價反彈對被動式策略的貢獻便顯微薄。相較之下，採取積極主動的選股策略，憑藉高度信念持股，報酬便可與眾不同。從 2022 年所見，市場震盪衍生情緒，憂慮導致投資人失去理性分析，頻繁買進、賣出提高交易成本與稅負，為複利增值效益帶來多餘干擾。

持股「內容」重要，但持股「方式」更是關鍵

根據經驗，產生豐厚超額報酬過程中，傑出企業亦難逃股價嚴重低潮，以 Amazon 為例，在我們研究該股近 19 年，曾 14 度經歷股價下跌 20% 至 60%。每當股價開始走低，投資人往往急忙賣出部位，冀望避免虧損擴大，惟 Amazon 股價幾乎年年出現重挫，投資人若連續持有 19 年，報酬將可大勝羅素 1000 成長指數逾 16 倍。這反映順從行為偏見存有風險，但若能予以克服，耐心等候，便有助締造優越報酬。

2006 年第二季以來 Amazon 股價大跌時期

資料來源：盧米斯賽勒斯 （Loomis Sayles）、FactSet、彭博，截至 2024 年 12 月 31 日。 過去績效不保證未來成果。上列實例僅供說明盧米斯賽勒斯策略之投資流程，不應視為投資建議，且該等企業未必是投資組合當前或未來之典型持股，此處予以選列並非基於其表現。此外，個股於持有期間報酬為正或負，盧米斯賽勒斯就此概無任何陳述。

精準聚焦、高信念持股創造績效

續抱大漲的個股並非難事，眾人拋售之際堅定立場，繼續投資則遠較不易，法盛盧米斯賽勒斯的股票團隊認為能夠於恐懼瀰漫時入市、貪婪當道時出場並堅守信念，往往是創造佳績的關鍵。

以美股七巨頭為例，過去 18 年來，Alphabet、Amazon、Microsoft 等成績卓越，數千檔基金曾於不同時間點買進，但真正完全參與漲勢者僅有少數，原因是過程中眾多基金遭短期價格波動嚇退，未能全程享受增值；其他未曾退出之經理人亦可能期間大幅削弱部位，相反，如果我們能聚焦長期價值，精準高信念持股，績效將與眾不同。

行為偏差：了解風險、辨識機會

傳統經濟理論往往假設個人是經謹慎、合理思考後，做出符合自身利益的決定，實際多是順從恐懼／貪婪的反射式回應、近因偏差、羊群效應等因素，以致投資決策深受情緒左右、欠缺理性，新聞全天候放送亦會加重近因偏差的短期偏見。

然而，投資人若能發掘定價異常並乘機把握，市場急功近利時反而是機會，法盛盧米斯賽勒斯股票團隊的超額報酬主張的首要原則便是長期投資，善用股市的短期偏見特性，透過「時間套利」獲取價值長久的增長，這是創造績效的其中關鍵。