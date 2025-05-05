〈鉅亨買基金。與貝萊德重磅對談 解析AI、量子運算投資新機遇

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-05 13:23

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先前 DeepSeek 橫空出世、重擊股市，加上近期川普頻出招，科技股進入多事之秋，全球都在關注 AI 科技能走多遠？〈鉅亨買基金〉繼去年邀請到國民基金 - 安聯收益成長基金經理人之後，今年再度重磅邀請到已成立 30 年、家喻戶曉，基金規模破百億美元的「貝萊德世界科技基金」經理人 Tony Kim，與鉅亨買基金投資研究部主管羅瑤庭深度對談，並交流分享未來五年內 AI 的重大革新與第一手觀察。

針對近期科技股波動，Tony Kim 強調，投資人不應受到短期市場變化而恐慌。他打趣地說，「像 DeepSeek 這類技術的出現，對產業發展是好事，長遠來看，這將促使 AI 成本下降，進而讓 AI 使用量爆發性成長，加速普及應用。」此看法與先前羅瑤庭提出的觀點：「這場變革象徵開源趨勢的勝利，使低成本的小模型得以普及，讓大眾能更廣泛地應用 AI，深化其在各個領域的滲透與影響。」不謀而合。

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羅瑤庭認為，DeepSeek 成為 AI 革命的加速器，推動技術進步的步伐，過去訓練 AI 模型需要高昂的資本投入，但 DeepSeek 透過開源的技術共享，全球團隊能夠同時參與開發與改進，使 AI 開發變得更加經濟高效，不僅加速了技術的普及，也大幅拓展了 AI 的應用場景。

然而隨著 AI 快速發展，推升科技股行情，市場上也常有擔憂泡沫化的雜音。Tony Kim 分析，目前矽谷的目標是實現人工通用智慧 (AGI) 或人工超級智慧 (ASI)，若以 0 至 5 級來說，第 5 級是人工通用智慧，目前只處於第 2 級的人工智慧，而過程中，企業的投資與技術突破將持續推動產業向前。

羅瑤庭認為，發展 AGI 或 ASI，將需要更強大的算力支援，代表台灣的半導體產業與美國的晶片設計商仍將持續受益於 AI 技術的進步，在 AGI 目標達成前，還有很長的路要走。

此外，Tony Kim 也看好「機器人」、「AI 眼鏡」，甚至「量子運算」的發展，並堅定地表示，量子運算、航太科技等領域都將迎來重大突破，量子運算可以計算自然，在化學、生物等方面幫助訓練人工通用智慧，破解加密，這些在未來的五年內可望實現。

身為一個百億美元規模的基金經理人，談及貝萊德世界科技基金的選股策略，Tony Kim 表示，持股約三分之二配置於市場上現有的贏家，三分之一則布局未來可能顛覆產業格局的新創公司，且更深入於 AI 產業發展的橫向層面與垂直層面，各找出能取勝的贏家。