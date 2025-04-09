路透：台積電恐面臨美國逾10億美元罰款 涉及華為AI晶片問題

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-09 00:31

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路透周二 (8 日) 援引兩位知情人士消息報導，全球最大半導體代工廠台積電 (2330-TW) 可能會面臨超過 10 億美元的罰款，因為美國政府正在調查該公司生產的某款晶片是否違反美國的出口管制規定。這款晶片最終出現在華為的昇騰 (Ascend)910B 人工智慧(AI) 處理器中。

截稿前，台積電 (TSM-US) 美股 ADR 周二盤中漲幅收窄至 0.83%，每股暫報 147.38 美元。

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據了解，這項調查是由美國商務部進行的，對象是台積電替中國晶片設計公司算能科技 (Sophgo) 所製造的晶片。該款晶片的設計與華為的高階昇騰 910B 人工智慧處理器中使用的晶片相同。由於這些消息涉及敏感資訊，兩位知情人士要求匿名。

華為是中國在 AI 領域的重要公司，並且已經被列入美國的貿易黑名單，禁止其使用含有美國技術的產品。根據美國出口管制規定，台積電的台灣工廠必須遵守相關規範，不能替華為或其他受到美國制裁的中國公司生產高階晶片。

有研究機構指出，台積電在近幾年內製造近 300 萬顆與 Sophgo 訂單相符的晶片，而這些晶片最終可能進入華為的手中。根據美國出口管制法規，違規交易的罰款最高可達該交易金額的兩倍，因此台積電可能面臨超過 10 億美元的罰款。

這一事件發生在美台關係日益緊張之際。美國總統川普上周對來自台灣的進口產品徵收 32% 的關稅，儘管這些關稅不包括半導體產品，但川普曾表示會對半導體產品徵稅。這讓台積電等台灣公司面臨兩難局面，既要應對來自中國的壓力，也需應對來自美國的貿易制裁。

美國商務部目前尚未對台積電採取公開行動，但通常，美國商務部會向涉嫌違規的公司發送「提議指控信」(Proposed Charging Letter)，這封信會列出涉嫌違規的時間、金額及罰款公式，並給公司 30 天的回應時間。

台積電發言人則表示，公司一直致力於遵守法律，並且自 2020 年 9 月中以來，未再向華為提供任何產品。台積電正在與美國商務部合作處理此事。

此外，美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 曾在華府的一次會議上提到，將加強對出口管制的執法力度，並對違規者加大罰款力道。他強調：「我們將在本屆政府加大執法力度，對那些違反規則的人加重懲罰。」

根據美國商務部工業暨安全局 (BIS) 的資料，2023 年曾對希捷科技 (Seagate Technology)(STX-US) 處以 3 億美元的罰款，該公司將價值超過 11 億美元的硬碟運送到華為，這也是首度對違反出口管制規定的企業進行如此高額罰款。

此次事件發生在台積電於去年秋季首次遭到關注之後。當時，加拿大的科技研究公司 TechInsights 拆解了一顆華為昇騰 910B AI 加速器，發現其內部使用台積電製造的晶片。隨後，台積電中止向 Sophgo 出貨，並於去年 11 月受到美國商務部的指示，停止向中國出口 7 奈米及更先進技術的芯片。

今年 1 月，Sophgo 被列入與華為同樣的美國商務部貿易黑名單。儘管 Sophgo 否認與華為有業務關係，但它依然無法避免被美國列入限制貿易名單。