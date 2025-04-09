美國財長：正討論優先與哪些國家達成關稅協議 川普將參與談判
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-09 07:30
美國財政部長貝森特周二（8 日）接受《CNBC》採訪時表示，美國正在討論優先與哪些國家（地區）達成關稅協議，並說川普總統將參與相關談判。
貝森特說，如果其他國家有「切實可行的建議」擺上談判桌，就可以與美國達成關稅協議。
他還說，美方已討論過優先考慮哪些國家。「昨晚我們討論了優先考慮哪些國家，我認為大家很快會看到一些與美國存在巨大貿易逆差的國家站出來。」貝森特稱。
貝森特說：「本周將有一名越南官員來訪，日本人也非常渴望達成協議，你們很快就會看到幾個大的貿易夥伴達成協議。」
美國官員表示，已有 50 多個國家（地區）站出來尋求談判。
上周川普簽署兩項關於「對等關稅」的行政令，宣布對貿易夥伴設立 10%「最低基準關稅」，並對某些貿易夥伴徵收更高關稅。「最低基准關稅」已於上周六生效， 「對等關稅」 將於周三上路。
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