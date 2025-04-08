超微遭KeyBanc降評 關稅與價格戰加劇市場憂慮

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-08 20:11

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根據外媒周二 (8 日) 報導，KeyBanc Capital Markets 發布的報告指出，該公司將超微 (AMD-US) 的股票評等從「增持」(Overweight) 下調至「持平」(Sector Weight)，主要因為對其在中國市場的人工智慧 (AI) 業務可持續性以及與英特爾 (INTC-US) 之間可能引發的價格戰表示擔憂。

主要原因：關稅、價格戰與市場競爭

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KeyBanc 分析師表示，超微面臨著多重挑戰，其中最顯著的問題包括關稅風險與中美貿易局勢。儘管中國市場對超微的需求仍保持穩定，但關稅影響可能會使其業務的長期成長受到限制。分析師指出，超微在中國的 AI 業務面臨可持續性的問題，這可能會對其未來的營收成長產生負面影響。

此外，英特爾的積極削價策略也讓超微的市場前景更加堪憂。KeyBanc 分析師擔心，超微與英特爾之間的價格競爭可能會對超微的毛利率產生不利影響，進一步削弱其競爭力。特別是英特爾在 18A 製程技術上的進展，讓超微在市占擴展方面的機會變得更加有限。

半導體行業的整體情況

KeyBanc 的報告中還提到，儘管半導體行業的整體需求表現不一，但 AI 需求依然強勁，尤其是在輝達 (NVDA-US) 等企業的領先下。報告指出，輝達的 Blackwell 生產線進展順利，且 AI 晶片需求穩定，而超微的情況則較為低迷。儘管如此，KeyBanc 對輝達的未來持較為正面的評價，認為其在 AI 領域的市場主導地位將進一步鞏固。

市場競爭加劇 未來前景不明

儘管超微的股價相對便宜，預計以 13 倍 2026 年每股獲利 (EPS) 進行交易，但 KeyBanc 分析師認為，面對來自英特爾的激烈價格競爭及關稅風險，超微的未來表現將受到較大挑戰。分析師還強調，半導體行業的毛利風險在英特爾的價格戰和市場競爭下會逐漸增大，這也是該公司下調超微評等的核心原因。