美國新關稅引發全球軟商品價格大跌 可可、咖啡和糖成重災區

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-05 00:30

‌



根據路透報導，全球可可、咖啡和糖價在周五 (4 日) 再次下滑，市場對美國總統川普所推出的「解放日」(Liberation Day) 關稅計畫感到不安，特別是在中國對美國商品加徵報復性關稅後，市場情緒更是受到震盪。

川普本周三宣布對大多數美國進口商品加徵 10% 的關稅，並對部分國家徵收超過 50% 的高額關稅，這一舉措引發了全球股市的拋售潮，從加拿大到中國，各國紛紛準備報復措施。

‌



根據荷蘭合作銀行 (Rabobank) 的報告，這次「解放日」後，受影響的主要生產國的貿易流向將陷入困境，這些國家將不得不尋找其他國家的需求，「這將付出效率成本」。

該銀行還指出，隨著報復日臨近，美國的咖啡和巧克力消費者應該準備迎接價格上漲，因為全球最大可可生產國象牙海岸將面臨 21% 的關稅，而全球第二大咖啡生產國越南則面臨 46% 的高額關稅。

截至格林尼治標準時間 12:28，倫敦期貨市場上的可可期貨價格下跌 1.1%，報 6,611 英鎊 / 公噸，周四已下跌 1.5%；而紐約可可期貨也下跌 2.7%，報每公噸 9,044 美元。

除了是全球最大的巧克力消費國外，美國也是全球最大的可可加工產品 (如可可脂) 的進口國，這些產品來自歐盟、馬來西亞和印尼，這些國家將分別面臨 20%、24% 和 32% 的關稅。

儘管關稅可能會對美國巧克力需求造成衝擊，但交易商指出，可可價格的損失受到供應問題的部分限制，全球最大可可生產國象牙海岸預估將迎來十年來最糟糕的中期收成。

與此同時，阿拉比卡咖啡期貨價格下跌 3%，至每磅 3.7395 美元，周四已下跌 1%；而羅布斯塔咖啡期貨則下跌 3%，報每公噸 5,228 美元。

自殖民時期以來，美國對咖啡進口徵收的首次關稅將使美國的進口商和烘焙商成本增加，並使他們難以將近年來的高咖啡價格轉嫁給消費者。

全球主要的羅布斯塔咖啡生產國越南，面臨 46% 的關稅，為美國提供的第三大咖啡來源國，而美國則是全球最大的咖啡消費國。

一名交易商表示：「如果徵稅生效，這將可能意味著越南咖啡將無法再進入美國市場，因為這將造成與競爭來源國 (如巴西) 之間的價格差異高達 36 個百分點 (約 1,944 美元 / 公噸)。」