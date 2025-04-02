可可價格回升 市場憂心象牙海岸乾旱影響收成

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-02 03:10

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根據彭博周二 (4/1) 報導，可可期貨價格上漲，創下超過一周來的最大漲幅，市場的焦點集中在西非主要產可可國的中期收成情況。紐約市場最活躍的可可期貨合約周二價格一度上漲 3.7%，達到每噸 8,197 美元，而倫敦市場可可期貨漲幅也達 2.3%。

市場正在評估西非主要產區的天氣狀況，特別是象牙海岸這個最大產國的中期收成預期。這一季的第二次收成通常在四月開始，但由於高溫和持續乾旱的影響，預計象牙海岸的中期收成將會較小。

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此外，再加上今年的收成可能會因為時間延誤約一個月，這樣可可豆可以更多時間成熟和脫殼，這讓市場對中期收成的情況更加不確定。

儘管如此，自從去年 12 月可可價格飆升至每噸超過 10,000 美元以來，價格已經回落近 40%。國際可可組織預計，2024 至 25 年度將出現小幅盈餘，這進一步打壓價格的上行空間。