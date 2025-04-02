中企Q1訂購16億美元輝達H20伺服器晶片 AI需求激增推動

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-02 22:20

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據美媒《The Information》周三 (2 日) 援引兩名知情人士消息報導，中國企業包括字節跳動、阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 和騰訊控股 (00700-HK) 等，在 2025 年前三個月內，已經向輝達 (NVDA-US) 下單至少 16 億美元的 H20 伺服器晶片。

此前，路社曾在 2 月報導，受到中國新創企業深度求索 (DeepSeek) 對低成本 AI 模型需求激增的推動，輝達 H20 晶片的訂單大幅上升。H20 是輝達在中國唯一可以合法銷售的先進人工智慧 (AI) 處理器，這款晶片是美國 2023 年 10 月出口限制生效後推出的。

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由於美國擔心先進技術可能被中國用於加強軍事能力，自 2022 年以來，美國已禁止將輝達的最先進晶片出口到中國。這一禁令讓 H20 成為目前中國合法獲得的最先進的 AI 處理器。

美國總統川普曾在 2 月表示，他打算對半導體及相關產品進口徵收約 25% 的關稅。儘管如此，輝達執行長黃仁勳表示，該公司短期內並未感受到出口禁令的重大影響，但計劃將生產轉移到美國，這將是長期的策略。