特斯拉盤中股價漲逾5% 馬斯克可能離開DOGE緩解Q1交付失望情緒

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-03 01:06

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特斯拉周三 (2 日) 盤中股價走揚，原因是美媒《Politico》援引知情人士消息報導稱，馬斯克可能會離開所謂的「政府效率部門」(Department of Government Efficiency, DOGE)的職位，這可能讓他能夠將更多的注意力集中在當前困境中的這家美國電動車巨擘。

《Politico》報導指出，儘管川普對馬斯克在推動 DOGE 計畫中的節省措施表示滿意，但在最近幾天，兩人決定讓馬斯克重新聚焦於其企業。

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儘管上述報導帶來一定的股價回升，但特斯拉的股票在過去一個月已跌逾 5%，且年初至今已下跌超過 31%。今年第一季，特斯拉股價下滑 36%，是自 2022 年以來最大的一次單季跌幅。

馬斯克在白宮的角色是拖累特斯拉股價的一大因素。由於馬斯克的政治立場和白宮的高調行為，特斯拉在全球範圍內遭遇了大量抗議、抵制以及對特斯拉商店和車輛的暴力攻擊。

與此同時，川普對汽車產品徵收的關稅也是投資者擔憂的問題，因為這些關稅涉及特斯拉的重要供應商，特別是來自墨西哥和中國的供應商。

馬斯克在周日的演講中提到：「我持有的特斯拉股票，還有所有持有特斯拉股票的人，價值大約已經減少了一半。」這番話是在他於威斯康辛州綠灣市 (Green Bay) 舉行的集會中發表的，當時他在支持一位共和黨法官 Brad Schimel 參加州最高法院選舉。

馬斯克的金錢和影響力在該選舉中引發爭議，並且有許多批評他的聲音來自民主黨及其支持的進步團體。

此外，紐約市會計師 Brad Lander 呼籲市政府代表紐約市退休基金起訴特斯拉，理由是馬斯克在白宮的工作，並指出特斯拉曾聲稱他大量投入管理工作，但實際上馬斯克卻將大部分時間花在處理與川普政府的業務，而非特斯拉的日常運營。

Lander 辦公室在本周二的聲明中表示：「基於特斯拉對馬斯克在公司管理中扮演重要角色的誤導性陳述，這些言論顯然誇大了他的投入和管理活動，並且他所推動的政策對特斯拉業務實際上是有害的。」

對此，截稿前白宮尚未回應置評請求。

分析師：交車量遠低預期 品牌信任危機成最大隱憂

至於第一季交車量方面，特斯拉僅銷售 336,681，創 2022 年第二季以來新低，遠遜市場預期的 390,343 量，主要因是受 Model Y 改款和馬斯克在全球爭議性言論的影響。

根據特斯拉發給分析師的內部共識預估，市場先前平均預期為 37.76 萬輛，而實際交付量比這一數字低超過 4 萬輛。即使是悲觀派 Kalshi 也預期為 35.2 萬輛，仍高於最終結果。