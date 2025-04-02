對位全球AI國際城市 「這區域」潛力看俏

鉅亨網新聞中心 2025-04-02 10:03

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近年來，台灣東區門戶計畫讓南港快速崛起，吸引科技、時尚、影視、生醫等國際級產業進駐，然而，與南港發展軌跡相似，近年來快速興起的新北林口，憑藉更大的腹地與完整的基礎建設，成為對位全球國際都市、台灣下一個置產焦點。

數據會說話，近年人口移居新北，最夯區域就在林口，新北市政府統計，全市人口最多的里，前兩名都落在林口區！再加上林口總面積是南港的 2.48 倍，土地規模優勢明顯，另一項數據也指出，林口居民的平均所得已超越南港，然而房價卻仍明顯低於南港。

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實價登錄顯示，南港預售屋最高單價已達 180 萬元，而林口區的預售屋單價相對親民，補漲空間可觀。

AI 國際城已然成形 林口迎來全球科技巨擘

AI 產業浪潮席捲全球，而林口近幾年的發展，對位全球 AI 國際城所需，生活機能、教育醫療資源、交通網絡等一應俱全，林口 AI 國際城已然成形，吸引科技大廠進駐。

新北市長侯友宜曾指出，在台灣 AI 產業鏈中，最具影響力的 50 大企業，新北市便占據了 26 席，顯示其產業實力，新北市政府也已提供多筆超過 3 公頃的產業用地，並祭出多項優惠，積極爭取輝達等國際科技大廠設點林口，此外，林口「新北國際 AI + 智慧園區」已納入環境永續零碳產業示範區，進一步鞏固其作為 AI 產業樞紐的地位。

圖：業者提供

國際級生活圈坐擁豐富教育資源 林口發展全面升級

不只科技大廠爭相進駐林口，科技新貴、菁英自住客近幾年也熱衷移居林口，關鍵在於各項生活資源太豐富，加上交通建設持續補強，如林口 A3 計畫道路 2026 年完工。

細數林口的生活資源，從幼到老全面滿足，也難怪菁英自住客、家庭客趨之若鶩，特別是重視子女教育的家長，著眼於林口豐富的教育資源，擁有康橋、AAIA、馬禮遜等國際名校，購物娛樂方面，三井 OUTLET 在林口佈局兩期，又有國際媒體園區、還有晶華、溫德姆、喜來登等國際級飯店，再加上林口長庚永慶尖端科學園區及長庚醫療體系，也讓住在林口的生活感越來越舒適。

圖：業者提供

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林口房市補漲潛力強 品牌建商手握大基地蓄勢待發

林口近年來吸引大量科技新貴、高薪族群進駐，並持續吸納企業總部與高端建設，展現國際化都市發展態勢，再加上與南港相比，林口房價優勢顯著，成長動能持續浮現。

市場分析，對於菁英自住客來說，希望能在城市核心擁有高端居住環境，熟捻、掌握 AI 產業趨勢的購屋族，也對林口房市發展高度關注，能在林口站穩腳步的開發商，也以優質建商為主，近期，表單的頂端持續佈局林口的新潤建設攜手上市櫃新潤興業 (6186-TW)，將在林口最精華的文化三路上打造地標級建築，該案坐擁 1600 坪大基地，大台北難得的開發規模，更增添新案價值，消息一出已引起市場熱烈討論。

圖：業者提供

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