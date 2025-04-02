〈房產〉出入有優勢 鄰近北市捷運站旁房價平均高約7%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-02 12:34

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台北捷運作為台北市最重要的公共交通工具之一，鄰近捷運站的住宅在房價上因此擁有相當優勢。觀察捷運站對周遭住宅在房價上的加值，房仲業者比較台北市各行政區距離捷運站點周遭 500 公尺內的住宅，與距離捷運站點 500-1000 公尺的住宅平均單價差異。發現距離捷運站點 500 公尺內的住宅，相比距離捷運站 500-1000 公尺的住宅，平均單價高約 7%。

永慶房屋觀察台北市 12 行政區的數據，比鄰捷運站的住宅平均單價，全面高於距離捷運站點 500-1000 公尺的住宅。除了部分行政區因區域特性，使雙方價差幅度出現偏高和偏低的狀況外，其餘行政區兩者之間的價格差異，落在 4.4-9.6% 之間。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍表示指出，交通的便利性是許多民眾在購屋時的重要考量，也使得距離捷運站越近，其住宅價格往往較高，相關數據也呈現捷運站點對周遭房價起到明顯的抬升效果。

細究不同行政區的差異，信義區、文山區、南港區鄰近捷運站住宅的平均單價，出現差幅偏高的狀況。陳金萍分析，信義區由於幅員廣闊，區域發展相對其他行政區較不均，既有台北最精華、房價高昂的信義計畫區，也有房價相對實惠的吳興街、福德街等區域。由於信義區捷運站點行經處多為精華的地段、周遭亦多高級社區，使兩者價差幅度高達 20% 以上。

至於有台北後花園之稱的文山區，捷運站點覆蓋率相對較低，民眾聯外公共交通亦多仰賴公車，使鄰近捷運站點的住宅交通優勢明顯，對房價增值作用相對較大，也使得距離捷運站點周遭 500 公尺內的住宅，與距離捷運站點 500-1000 公尺的住宅平均單價差異高達 17.9%。

南港區市況與信義區雷同。陳金萍指出，南港車站因為有三鐵共構優勢，除有許多高單價的社區，亦不斷有指標型建案推出，使得南港車站周遭房價明顯較高。此外，在南港經貿園區亦有許多高價社區，帶動周遭捷運站周遭房價水漲船高。相較之下，距離捷運站較遠的南港重陽重劃區、研究院等區域，房價相對平實，亦較少高價建案，使得房價差距達 12.3%。

至於內湖區、松山區和大安區三區，捷運站對房價的抬升效果較不明顯。陳金萍指出，松山區和大安區幾乎全區都位於台北精華地段，交通、商業、生活機能齊全，使得鄰近捷運站的住宅房價優勢並不明顯。而內湖區距離捷運站較遠的區域，亦有許多高價、豪宅社區。使得這三個行政區的主捷運宅和次捷運宅單價差幅在 3% 以下，差距不大。