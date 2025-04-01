〈房產〉六都第一季房市交易萎縮爲4.8萬棟 年減23.6% 台南最冷

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-01 18:21

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全台六都會區今 (1) 日 公布 2025 年 3 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 1 萬 8211 棟，年減 21.1%，以台南年減 46.4% 最為清淡，2025 年首季為交易量 4 萬 8035 棟，年減 23.6%，也是以台南年減 39% 的衰退最為嚴重。

觀察歷年交易量發現，今年第一季六大都會區建物買賣移轉棟數創近 8 年新低紀錄，而高雄市也是 8 年新低，台南市則是近 9 年最低交易量表現。

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信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年 3 月房市交易逐漸回穩，但仍是自用當道房市交易不易放量，尤其去年 3-9 月房市交易熱絡，建物買賣移轉棟數月均 3.1 萬棟，推估可能到 9 月移轉棟數都可能較去年同期量縮。

觀察今年房市 329 檔期，預售市場仍持續推案，但整體市況推估應該維持個案表現，個案銷售期待順銷而非熱銷，至於成屋市場交易觀察房市交易量逐漸回穩，雖然政策因素仍有干擾，但市場也消化了半年的時間，惟短期股市震盪甚大，也在去槓桿的過程，得觀察股市與國際情勢是否會對後市造成影響。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，3 月六都建物買賣移轉棟數月增 16.8%，台北市月增 29.7%，新北市月增 4.4%，桃園市月增 10.9%，台中市月增 27.9%，台南市月增 23.2%，高雄市月增 15.%。主要房市交易與登記約莫有 1 個月左右的時間差，3 月的建物買賣移轉棟數反映的是 2 月至 3 月初的市況，年後民眾回歸正常生活與工作節奏，房市回歸供需基本面，民眾看屋、購屋態度轉趨積極，中古屋交易明顯回溫，但部分縣市少了新屋交屋潮挹注，讓 3 月交易量月增僅 16.8%。

另與 2024 年 3 月相比，六都交易量合計年減 21.1%，其中僅台中市年增 2.5%，其餘五大都會區均較去年同期減少，陳金萍指出，2024 年 3 月房市交易熱絡，民眾購屋信心強，搭配新青安優惠貸款，促動首購族群積極進場，加上通膨預期下，也推升換屋、長期置產需求，拉高基期，而今年在房貸緊縮與第七波信用管制持續的狀況下，年後遞延買盤房市交易雖回溫，但熱絡程度不及去年，量縮超過 2 成。

進一步觀察 2025 年第一季六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為 4 萬 8035 棟，較去年同期年減 23.6%，其中南台灣的台南市年減 39.%，高雄市年減 23.3%；此一現象顯示 2025 年房市交易熱度不若以往，市場仍存在觀望氣氛。觀察歷年交易量發現，今年第一季六大都會區建物買賣移轉棟數創近 8 年新低紀錄，而高雄市也是 8 年新低，台南市則是近 9 年最低交易量表現。