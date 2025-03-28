〈美股早盤〉美2月PCE報告引通膨擔憂 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-28 21:37

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美股主要指數周五 (28 日) 開低，原因是最新數據顯示，美國 2 月前在價格壓力升幅超預期，引發對川普政府關稅政策進一步加劇通膨擔憂。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 50 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌近 70 點或近 0.4%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌 0.2%。

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美國商務部的報告顯示，2 月 PCE 物價指數的增速符合經濟學家預期。然而，剔除波動性較大的食品和能源項目後，該指數在上個月年升 2.8%，超出預期的 2.7%。與此同時，消費者支出在 1 月下降後在 2 月有所回升。

過去一個月，由於市場預期川普的政策可能將經濟推向高通膨和低經濟成長的局面，美股大幅下跌，這也可能影響聯準會 (Fed) 的貨幣政策走向。

GammaRoad Capital Partners 投資長 Jordan Rizzuto 表示：「這些數據進一步證實我們所見的逐步轉向更偏向停滯性通膨的環境。如果通膨上升，並且在關稅實施之前就已經升高，那將是相當令人擔憂的。」

根據 LSEG 的數據，交易員仍然預估 Fed 將在今年 7 月首次降息，預期幅度為 1 碼 (25 個基點)。美國公債殖利率在初步攀升後基本維持不變，顯示出投資人的謹慎情緒。

川普決定推動對汽車進口徵收 25% 的關稅，並將於下周生效，這一決定震撼全球市場，並引發來自全球立法者和行業領袖的反對聲浪。

市場的目光現在集中在美國計劃於 4 月 2 日宣布的另一輪關稅措施上。川普暗示，這些措施可能不再是他之前承諾的簡單報復性關稅。

由於關稅引發的經濟不確定性，許多公司也已下調年度財務預測，Lululemon Athletica 便是最新一家此舉的公司。該公司周五盤前股價下跌逾 11%。

金價則因關於關稅的持續不確定性而再創新高，這讓黃金礦業公司如 Harmony Gold 和 Gold Fields 股價上漲約 4.6%。

截至台北時間周五（28 日）21 時許：

焦點個股：

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價下跌 0.89%，至每股 160.80 美元

印度法院周五 (28 日) 支持印度競爭委員會 (CCI) 的裁定，認為 Google 在其應用程式商店的收費政策對開發者來說不公平且具有限制性，這對 Google 母公司 Alphabet Inc 來說是一次重大挫折。

Lululemon(LULU-US) 早盤股價下跌 12.02%，至每股 300.50 美元

由於整體服裝領域面臨著不均衡的消費需求環境，運動服裝製造商 Lululemon 給出悲觀的全年財測，導致其股價在周五盤前交易下跌近 13%。該公司在日前發布的第四季財報中表示，由於對通膨和經濟的擔憂加劇，消費者正在減少支出。

英特爾 (INTC-US) 早盤股價下跌 1.29%，至每股 23.32 美元

有消息稱，英特爾即將獲得輝達 (NVDA-US) 的遊戲 GPU 訂單；瑞銀分析師稱博通 (AVGO-US) 和輝達這兩家人工智慧晶片巨頭正在考慮將英特爾的 18A 製程納入自己的代工選擇之中。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月 PCE 物價指數年增率報 2.5%，預期 2.5%，前值 2.5%

美國 2 月 PCE 物價指數月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 2 月核心 PCE 物價指數年增率報 2.8%，預期 2.7%，前值 2.7%

美國 2 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 2 月個人支出月增率報 0.4%，預期 0.5%，前值 - 0.3%

美國 2 月個人收入月增率報 0.8%，預期 0.4%，前值 0.7%

美國 3 月密大消費者信心指數終值預期 54.2，前值 64.0

華爾街分析：

全球資管機構普遍表示正在採取中性策略、收縮戰線或降低組合風險。隨著交易員避免建立大額頭寸，美國國債交易量持續萎縮。在川普即將公布所謂「對等關稅」前夕，部分投資人正透過選擇權交易尋求風險保護。