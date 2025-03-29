美3月密大消費者信心指數終值創逾兩年新低 長期通膨預期刷32年新高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-29 00:10

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根據密西根大學周五 (28 日) 公布的最終調查報告，美國消費者信心指數在 3 月跌至兩年多以來的最低點，長期通膨預期則攀升至 32 年來的新高。關稅政策的不確定性加劇消費者對未來物價上漲的擔憂。

美 3 月密大消費者信心指數終值創逾兩年新低。(圖：ZeroHedge)

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具體來看，美國 3 月密大消費者信心指數終值報 57，低於經濟學家預期與初值的 57.9，也遠不及 2 月前值的 64.7。此外，3 月現況指數終值報 63.8，創 6 個月新低，不及經濟學家預期與初值的 63.5、預期指數終值報 52.6，低於經濟學家預期的 54.1，也不及初值的 54.2，比 2 月終值暴跌 11.4 點，創 2021 年以來最大降幅。

至於備受矚目的通膨預期方面，3 月密大 1 年通膨預期終值報 5%，創下 2022 年以來的最高點，高於經濟學家預期與初值的 4.9%；未來 5 到 10 年通膨預期終值報 4.1%，創 1992 年 8 月以來新高，遠超經濟學家預期與初值的 3.9%。

未來 5 到 10 年通膨預期終值報 4.1%，創 1992 年 8 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

最近幾次的密西根消費者調查表明，美國人的通膨預期已突破近年來的區間波動。先前相當長時間，密西根 5 年通膨預期大體在 2.9% 至 3.1% 的窄幅波動區間。 2022 年 6 月美國通膨處於本輪高峰之際，該通膨預期初值一度達到 3.3%，創下 2008 年以來的最高。最新的長期通膨預期已顯著高於新冠疫情後的峰值。

從細節來看，不同黨派群體人士對通膨預期的判斷差異極大。共和黨人預計明年物價上漲 0.1%，民主黨預計明年物價上漲 6.5%、遠超幾年前通膨高峰時候的預期。

儘管密歇根大學的長期通膨預期大幅上升，但其他指標顯示通脹預期保持穩定。紐約聯準銀行的消費者調查顯示，對未來 3 年和 5 年的通膨預期在上月並未變動。聯準會 (Fed) 主席鮑爾在本月記者會上表示，將密西根大學的調查結果視為異常，並強調其他決策者也同樣表達了這一看法。

紐約聯準銀行的消費者調查顯示，對未來 3 年和 5 年的通膨預期在上月並未變動。(圖：ZeroHedge)

在川普政府擴大關稅政策的背景下，無論是民主黨還是共和黨的消費者，對於額外關稅將推動物價上漲的擔憂日益加劇。若成本長期上升，家庭可能會減少非必需消費，這將對整體經濟產生影響。

調查顯示，約三分之二的消費者預期未來一年失業率將上升，這一數據創下自 2009 年以來的最高值。受訪者認為自己或配偶在未來 5 年內失業的機率超過 23%，為 2020 年以來新高。

報告還指出，勞動市場預期在不同的群體和政治立場間普遍惡化，顯示未來幾個月的消費將保持低迷。此外，高收入群體的預期顯著下滑。

對於收入的預期也變得更加悲觀，消費者預估明年收入將增長 0.4%，這是自 2013 年以來，排除疫情影響後的最低增長預期。調查指出，這一趨勢揭露消費者的一個重要弱點，因為強勞動力市場和收入成長是過去幾年支持消費者支出的主要力量。