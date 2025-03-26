美3月消費者信心跌至4年新低 預期指數也創12年來最低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-26 00:10

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美國經濟評議會周二 (25 日) 公布調查報告顯示，消費者信心在 3 月再次下滑，降至 2021 年初以來新低，原因是對價格上漲和川普政府日益加劇的關稅政策的擔憂。具體來看，3 月消費者信心指數跌至 92.9，低於經濟學家預期的 94.2，前值自 98.3 上修至 100.1。

美 3 月消費者信心跌至 92.9，創 4 年來新低。(圖：ZeroHedge)

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雪上加霜的是，一項衡量美國未來 6 個月經濟狀況的預期指數急劇下降，降幅接近 10 個點，來到 65.2，創下 12 年來最低。相比之下，對當前經濟條件的評價則較為溫和，下降幅度較小。這顯示，隨著川普政府加強關稅措施，家庭對未來經濟的信心正遭遇沉重打擊。

報告中指出，對未來商業情況的信心顯著下降，尤其是對未來就業前景的信心，已降至 12 年來的最低點。近期消費者對未來收入的樂觀情緒也基本消失，顯示出美國民眾對整體經濟和勞動市場的擔憂，已經擴展到對個人經濟狀況的評估。

未來就業前景的信心已降至 12 年來的最低點。(圖：ZeroHedge)

與此同時，消費者對未來 12 個月的通膨預期升至兩年來新高，達到 6.2%，較 2 月的 5.8% 加速成長。這一上升主要反映了民眾對基本生活必需品價格上漲的擔憂，特別是雞蛋等日常商品的價格居高不下，進一步加劇了消費者的焦慮。

消費者對未來 12 個月的通膨預期升至兩年來新高，達到 6.2%。(圖：ZeroHedge)

隨著消費者對未來通膨和經濟前景的憂慮加劇，對升息的預期也有所上升。美國聯準會 (Fed) 保持基準利率不變已有兩次會議，並表示會觀察川普的政策影響。報告指出，對未來升息的預期也達到了近一年來最高，消費者對未來信貸條件的擔憂隨之上升。

此外，消費者對大宗商品購買條件略有改善，這或許是因為消費者計劃在關稅生效前提前購買家電和電子產品等大宗商品。然而，儘管有些消費者準備在關稅前提前消費，消費者信心的下降可能會轉化為未來支出的減少，這對美國經濟成長構成潛在壓力。

根據報告，信心指數下降的主力來自 55 歲以上的消費者，這一群體的信心大幅下滑，尤其對未來的預期更加悲觀。35 至 55 歲之間的消費者信心也有所下降。相比之下，35 歲以下的消費者信心略有回升，他們對當前情況的評價上升，部分抵消了對未來的悲觀看法。

此外，高收入家庭 (年收入超過 12.5 萬美元) 對未來的信心較為穩定，而低收入群體的信心則普遍下降，顯示出不同收入群體對未來經濟的憂慮程度有所不同。