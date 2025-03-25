FT：川普考慮兩階段徵稅模式 4月2日全球貿易迎新挑戰

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-25 23:30

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隨著 4 月 2 日的「自由解放日」(Liberation Day)臨近，美國總統川普計劃推出全球關稅新政。根據英國《金融時報》(FT)周二 (25 日) 報導，川普正考慮採用「兩階段」徵稅方式，即先對外貿易夥伴徵收緊急關稅以籌集資金，用於未來的減稅計畫，並在政府完成對貿易夥伴的調查後，再啟動更多關稅，以建立更穩固的法律框架來實施「對等關稅」政策（即對其他國家的關稅與其對美國的關稅比例相同）。

這一雙軌策略預估將在下周三 (2 日) 公開亮相，川普已將此日期定為「自由解放日」，引發各國外交活動的高峰期，各國盟友都在爭取豁免。川普團隊討論過的一個方案是，啟動所謂的「301 條款調查」，並同時利用罕見的緊急權力，在調查過程中立即徵收關稅。

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川普曾在周一表示，對美國貿易夥伴的關稅將會是「相當可觀的」，但他也暗示可能會選擇性放寬。川普說：「他們對我們徵收的關稅太高了，我甚至覺得對他們徵收相同的關稅有些不好意思。」他是在宣布對購買委內瑞拉石油的國家 (包括中國) 徵收新關稅後發表的這番話。

報導指出，川普政府正考慮立即啟用緊急權力徵稅，並引用如《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 或《1930 年關稅法》第 338 條等法規，這些規定允許對外國商品徵收最高達 50% 的關稅。另一個較不常見的選項是《1974 年法案》第 122 條，該條款允許徵收最高 15% 的臨時關稅，持續 150 天，但這一措施可能無法為特朗普帶來所期望的收入或效果。

報導還指出，川普有可能立即對進口汽車徵收關稅，這將恢復他第一任期內針對全球汽車產業的國家安全研究。川普周一表示，可能會在「未來幾天」宣布對汽車徵收關稅。

在川普團隊內部，對如何推進這一計畫的討論呈現出分歧。一方面，美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 強烈批評貿易夥伴的貿易順差和稅收政策，並要求「達成協議」；另一方面，美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 則強調需要先對貿易夥伴展開調查，再徵收關稅。他認為這樣做可以依據成熟的貿易法規，但可能會延遲徵收關稅，最多達 6 個月。

白宮發言人德賽 (Kush Desai) 表示，關於「對等關稅」的最終細節尚未公開，但強調川普政府的內部目標是一致的：「儘管最終的對等關稅計畫尚未由川普總統公布，但政府的每一位成員都認同，最終要為美國的產業和工人創造公平競爭環境。」

外國政府也在積極回應。英國正在考慮對美國科技公司徵收的數位服務稅進行調整，歐盟則派遣貿易專員塞夫柯維奇 (Maros Sefcovic) 與盧特尼克和葛里爾進行緊急會談。