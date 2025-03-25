瑞銀估標普500指數再跌8% 消費者信心疲軟成主因

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-25 19:40

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根據彭博周二 (25 日) 報導，瑞銀投資銀行的首席策略師 Bhanu Baweja 表示，隨著美國消費者顯示出「明顯疲軟」的跡象，美股可能面臨更多壓力，預估標普 500 指數將再次下跌約 8%。

Baweja 指出，就業預期、消費支出前景和消費者信心等指標都顯示出警訊，並預測標普 500 指數將下探至 5,300 點左右，這一點位的下降將來自於分析師下調未來 3 至 4 個月的企業獲利預測。

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儘管標普 500 指數近期已反彈至兩周來的高點，但投資人對即將於 4 月 2 日實施的美國大規模關稅計畫仍抱有疑慮，並且對特朗普政府貿易政策的混亂和不確定性感到擔憂。

Baweja 受訪時指出：「如果 3 個月前有人告訴你美國經濟將放緩，可能會被嘲笑，但現在缺乏移民和缺少額外的財政策支持，這些問題已經開始顯現。」

儘管一些市場預測者，包括摩根大通、摩根士丹利和 Evercore ISI 的分析師認為最糟糕的經濟衰退已經過去，並提到投資者情緒指標、資金配置和季節性因素的支持，但 Baweja 仍然對未來經濟增長持保留態度。

他還指出，標普 500 指數的獲利成長預期從年初預測的 12.5% 已經下調至 9.5%，並預計這一預測將進一步下調。

對於債券市場，Baweja 持相對樂觀的態度，認為隨著經濟放緩，通膨壓力減弱，債券成為更具吸引力的投資選擇。他特別看好兩年期美國公債，認為其將受益於聯準會 (Fed) 降息的預期，而 10 年期公債則可能因外國需求減少而表現滯後。

他強調：「我並不是說 10 年期公債會崩盤，但即便 Fed 在短期內降息，長期債券的滯後會拖累股市獲利。」