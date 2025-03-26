〈美股盤後〉消費者信心下滑 俄烏同意黑海停火 那指標普連三紅

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-03-26 04:42

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美國週二稱俄羅斯和烏克蘭已同意在黑海停火，油價下滑，美國銅價飆升至歷史新高。

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美國總統川普表示，最快將在本週宣布對進口車徵收新關稅，並計畫於 4 月 2 日正式啟動涵蓋多國的「對等關稅」措施，部分國家或許能取得豁免。

外媒報導，川普考慮分兩步驟實施新的關稅制度，在對貿易夥伴的調查完成後，行使很少動用的權力來實施緊急關稅措施。

消費者信心進一步下降，經濟衰退擔憂，促使債券殖利率下滑。

美國 3 月消費者信心指數跌至 92.9，為 2021 年 2 月以來的最低，衡量美國未來 6 個月經濟狀況的預期指數下降幅度更大，來到 65.2，創下 12 年來最低，該預期指數遠低於 80 這一關鍵門檻，往往預示著美國經濟將陷入衰退。

根據《CNBC》的最新調查，許多美國企業財務長 (CFO) 對經濟前景持悲觀態度，預估美國經濟將在 2025 年底前步入衰退。

評級機構穆迪週二警告，利率上升明顯削弱債務負擔能力，美國財政實力惡化速度將進一步加快，靈活性將大大降低。

美股週二 (25 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 4.18 點，或 0.01%，收 42,587.5 點。

那斯達克指數上漲 83.26 點，或 0.46%，收 18,271.85 點。

S&P 500 指數上漲 9.08 點，或 0.16%，收 5,776.65 點。

費城半導體指數下跌 32.89 點，或 0.70%，收 4,661.34 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 137.12 點，或 1.11%，收 12,446.24 點。

標普 11 板塊有 4 大板塊收黑，公用事業跌幅最兇。通訊服務板塊表現最佳，漲幅超 1.4%。(圖片：FINVIZ)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王全數收高。Meta (META-US) 上漲 1.21%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.37%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.72%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.53%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.21%。

台股 ADR 僅中華電信收紅。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.14%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.21%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.03%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.28%。

企業新聞

阿里巴巴主席蔡崇信警告，資料中心建設速度可能超過人工智慧 (AI) 服務的初期需求，進而形成泡沫。阿里巴巴 ADR (BABA-US) 下滑超 1% 報每股 132.75 美元。

蘋果 (AAPL-US) 收紅 1.37% 至每股 223.75 美元。全球開發者大會 (WWDC) 將於 6 月 9 日舉行，屆時蘋果將更新其作業系統，可能推出新款 Mac Pro，並推出一些 Apple Intelligence 改進。

蘋果宣布 6 月 9 日至 13 日舉行 WWDC 大會。(圖片：蘋果)

歐洲汽車製造商協會的數據顯示，2 月特斯拉在歐盟的銷售量暴跌 47％至 1 萬 1743 輛。在週一大幅上漲之後，特斯拉 (TSLA-US) 走升 3.45% 至每股 287.99 美元。

川普媒體與科技集團 (TMTG-US) 飆升 8.85% 至每股 22.87 美元。TMTG 集團週一宣佈，其金融科技部門 Truth.Fi 已與 Crypto.com 簽署了一項非約束性協議，發行 ETF 商品。

摩根士丹利將該線上汽車銷售商的目標價從 260 美元上調至 280 美元後，Carvana (CVNA-US) 高升 3.76% 至每股 221.66 美元。

經濟數據

美國 3 月經濟評議會消費者信心指數報 92.9，預期 94.2，前值 100.1

華爾街分析

EBSI Private 投資策略師 Graham Chin 表示：「投資人對即將推出的關稅政策仍持謹慎態度。缺乏詳細資訊導致持續的不確定性，使許多投資人抱持觀望態度。」

City Index 和 FOREX.com 的市場分析師 Fawad Razaqzada 指出：「市場情緒仍然謹慎。很明顯，一些投資人仍不相信最糟糕的時期已經過去。」

摩根大通股票衍生品銷售主管 Ilan Benhamou 表示，隨著時間推進，關稅政策會逐漸明朗，令一些關鍵風險有所緩解，最近幾週市場上流行的逢高賣出策略是時候暫時按下暫停鍵了。