〈美股早盤〉主要指數小幅走高 投資人靜待最新經濟數據出爐

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-25 21:43

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美股主要指數周二 (25 日) 小幅走高，投資人評估即將來到的對等關稅政策影響，並等待最新消費者信心指數等關鍵數據出爐，以尋找有關經濟健康狀況線索。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 20 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲逾 30 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數跌 0.2%。

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市場對川普再次發出的關稅威脅感到不安。他表示，將對任何從委內瑞拉購買原油的國家徵收 25% 的關稅，這引發國際油價上漲。布蘭特原油價格上漲 0.5%，並且延續周一的漲勢。油價上漲推動了歐洲石油巨頭如殼牌 (SHEL-US)、英國石油(BP-US) 和 TotalEnergies 股價的上漲，讓斯托克 600 指數 (Stoxx 600) 漲 0.8%。

川普還表示，將在未來幾天宣布對汽車進口徵收關稅，同時暗示各國將從下周開始的「對等」關稅中獲得豁免，這進一步加劇關於即將實施的大規模徵稅計畫的混亂。

Edmond de Rothschild 資產管理公司的多資產主管 Michael Nizard 表示：「從現在到 4 月 2 日，市場處於觀望階段。如果川普按其所說的方式執行對等關稅，那對華爾街和主街來說都將是負面的。」

投資人對關稅對通膨和經濟成長的影響仍然感到困惑，最近的數據顯示經濟動能有所放緩，但價格壓力仍然高漲。儘管市場預估聯準會 (Fed) 今年將降息兩次，但亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 昨日表示，由於通膨狀況「非常波動」，他預料只會降息一次 25 個基點。

美國公債殖利率上漲約 3 個基點，而彭博美元指數在 4 天的上漲後小幅下跌。黃金價格上漲 0.4%，並保持在近期創下的歷史高點附近。投資人將密切留意美國 3 月消費者信心數據，預估該數據將略微回落。

與此同時，土耳其市場在由於一名主要反對派領袖被捕而引發的市場暴跌後，逐步穩定。股市最高上漲 5.5%，里拉貨幣也保持穩定，這得益於一系列緊急措施幫助市場恢復穩定。土耳其高層經濟官員將於周二晚些時候與外國投資人進行對話。

截至台北時間周二（25 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.13%，至每股 220.47 美元

根據路透報導，蘋果公司做出改變以遵守具有里程碑意義的規則所規定的要求後，歐盟反壟斷監管機構即將結束對蘋果 iPhone 瀏覽器選項長達一年的調查。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價上漲 0.96%，至每股 169.29 美元

Alphabet 旗下自駕車部門 Waymo 周二表示，計劃明年在華盛頓特區推出完全自動駕駛叫車服務。Waymo 於今年 1 月開始將車輛運往華盛頓特區，並將在未來幾周內將更多車輛運往該市；該公司計劃最快明年開始提供付費商業服務。

默沙東 (MRK-US) 早盤股價下跌 0.29%，至每股 92.05 美元

美國製藥巨擘默沙東 (Merck / 默克) 將支付最高 20 億美元，收購江蘇恆瑞醫藥公司的實驗性心臟藥物權利。這是默沙東最近進軍中國市場的第二個新藥合作案。根據周二發布的聲明，默沙東將支付 2 億美元的預付款，用於開發和商業化恆瑞醫藥的這款藥物，該藥物目前正處於中期臨床試驗階段。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月經濟評議會消費者信心指數預期 94.2，前值 98.3

華爾街分析：