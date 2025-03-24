重拳出擊！川普對購買委內瑞拉石油國家祭出25%關稅大招

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-24 23:16

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美國總統川普周一 (24 日) 表示，將對所有購買委內瑞拉石油和天然氣的國家徵收 25% 的關稅，這一決定將於 2025 年 4 月 2 日生效，並對全球能源貿易帶來衝擊。川普此舉旨在進一步加強對委內瑞拉社會主義領袖馬杜洛 (Nicolas Maduro) 政權的壓力，並將焦點對準中國，該國是委內瑞拉主要的石油買家之一。

川普在社群媒體平台「Truth Social」上宣布，任何購買委內瑞拉石油的國家，都將面臨對與美國所有貿易的 25% 關稅。這一政策也被視為對中國的最新打擊，因為中國是委內瑞拉原油的最大買家之一，且此前川普政府已經對中國徵收了 20% 的關稅。

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此次宣布的關稅政策被稱為「二級關稅」(Secondary Tariffs)，類似於對與受制裁國家有貿易往來的公司或國家施加的二級制裁。川普強調，委內瑞拉的石油收入是馬杜洛政權的重要財源，而這一新關稅的目的是削弱該國的經濟基礎，並進一步打擊支持該政權的外國勢力。

此舉也加劇了與委內瑞拉的緊張關係。川普多次指責委內瑞拉政府對美國敵對，並強調該國對美國自由的敵視。川普還指出，委內瑞拉政府曾將大量有暴力犯罪背景的非法移民送入美國，並指控委內瑞拉當局故意將「數以萬計的重大罪犯」運送到美國，其中包括「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua) 暴力幫派成員。

此外，川普政府還正在迫使美國石油公司雪佛龍 (CVX-US) 於 4 月 3 日前結束其在委內瑞拉的業務。此舉是川普對委內瑞拉石油行業進行全面制裁的一部分，意在切斷委內瑞拉政府的石油收入來源。

儘管如此，川普在會見雪佛龍高層時表示，可能會延長該公司在委內瑞拉的運營許可，這表明美國政府對如何平衡能源需求和外交政策的決策仍在進行中。

此次政策發布後，原油市場也出現波動。美國原油期貨價格在川普發布消息後上漲 1.3%，達到每桶 69.17 美元，而布蘭特原油則上漲了 1.04%，至 72.89 美元。