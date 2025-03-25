美企財務長警告：2025年底前美國經濟將步入衰退 前景悲觀

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-25 20:06

‌



根據《CNBC》的最新調查，許多美國企業財務長 (CFO) 對經濟前景持悲觀態度，預估美國經濟將在 2025 年底前步入衰退。儘管美股近期因川普經濟團隊對關稅政策表態較為緩和而出現反彈，但企業高層對未來的經濟狀況依然保持謹慎。

在 2025 年第一季的 CNBC 財務長委員會 (CFO Council survey) 調查中，60% 的受訪財務長表示他們預估在今年下半年美國經濟會進入衰退，15% 的受訪者則認為衰退將出現在 2026 年。

‌



相比之下，3 個月前，只有 7% 的財務長認為 2025 年經濟會衰退。近來，衰退風險已成為市場上的主流預期，尤其是自 2022 年 3 月美國聯準會 (Fed) 為應對高通膨而升息以來，衰退的機率被市場廣泛討論。

財務長們的悲觀情緒主要來自於美國的貿易政策。調查顯示，30% 的財務長認為美國貿易政策是當前經濟衰退的最大外部風險，隨後是通膨 (25%) 和消費者需求 (20%)。

許多財務長擔心關稅將再次引發通膨，而美國企業的成本壓力將持續上升。90% 的財務長認為，關稅會導致「通膨回升」，並且對 Fed 達成 2% 的通膨目標感到悲觀。近半數的財務長認為，這一目標可能要等到 2026 年下半年或 2027 年才能實現。

在對美國公債殖利率的預測方面，65% 的財務長認為，到 2025 年底，10 年期公債殖利率將保持在 4% 至 5% 的區間內 (其中 50% 的財務長認為殖利率將保持在 4% 至 4.5% 的較低區間）。這顯示出市場仍將面臨壓力。

與此同時，財務長們對於未來 6 個月最具成長潛力的行業充滿不確定，過去通常被視為具有最強成長潛力的行業，如科技、醫療和能源，本季大多數財務長選擇了「不知道」作為回答。這反映出企業對經濟前景的謹慎態度。

在支出計畫方面，財務長們的情緒也轉向謹慎，尤其是在資本支出 (CapEx) 計畫方面，與上一季相比，計畫增加資本支出的財務長比例下降了約 10%。儘管這一降幅不是十分劇烈，但卻顯示出企業對未來的投資預算保持保守。

雖然整體經濟前景悲觀，但有 90% 的財務長認為，若衰退發生，將是溫和的 (50%) 或輕微的 (40%)。然而，對於經濟最終將如何發展，財務長們仍持有分歧的觀點。一位財務長表示，「我希望在前 100 天之後，情況會有所緩和」；另一位財務長則認為，「目前的情況是一片混亂，沒有結局策略。」