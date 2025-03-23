本週操盤筆記：美2月PCE、美去年Q4GDP終值、主要經濟體PMI初值

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-23 21:50

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本週重點國際財經大事包括：美國 2 月個人消費支出 (PCE) 物價指數、美國去年第四季國內生產毛額 (GDP) 終值、3 月密大消費者信心指數與通膨預期初值將陸續將曉，另外還有各國採購經理人指數 (PMI) 出爐。美國聯準會 (Fed) 官員本周也將發表談話。值得注意的是，蘋果 (AAPL-US) 本週將於中國舉辦開發者活動，外界估中國版 Apple Intelligence 將上線。

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本週操盤筆記 (0324-0328)

1. 美國 2 月 PCE、去年第四季 GDP 終值

本週五 (28 日) 公布 Fed 最青睞的通膨指標－PCE 物價指數，市場預估美國 2 月 PCE 物價指數年增幅維持在 2.5% 的水準不變，核心 PCE 將從 2.6% 反彈至 2.7%。

Fed 主席鮑爾在日前的鴿派的聲明中再次提及通膨是「暫時」的，然而，Fed 最新的預測顯示 GDP 成長放緩的同時，通貨膨脹和失業率都在上升。

Allianz 首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 認為，現在就斷言通膨是「暫時」的還為時過早，聯準會在 2022 年就曾犯過類似的錯誤，當時他們低估了持續的價格壓力。

美國本週四 (27 日) 將公布去年第四季 GDP 季增年率終值，市場普遍預估增速確認為 2.4%，略高於初值的 2.3%。

2. 主要經濟體公布 PMI 初值

本週包含美國、法國、德國、歐元區、日本等主要經濟體將陸續揭曉 PMI 初值，投資人可藉此一窺該國經濟成長健康狀況，並推測主要央行未來可能的利率政策走向。

此外，美國 3 月密大消費者信心指數和通膨預期也將揭曉，由於川普關稅政策影響，先前消費者通膨預期大幅上升，而且 Fed 也預估未來通膨可能會升溫，消費者信心指數或許會再度保持低迷。

3. 蘋果上海開發者活動

蘋果開發者官網行程表顯示，蘋果將於週二 (25 日) 在上海舉行「深入探索 Apple Intelligence 與機器學習」開發者活動。

在這個線上講座中，開發者將一起來探索 Apple Intelligence 和機器學習的最新動態，學習如何使用 Siri 和 App Intents 來優化用戶與 App 交互的方式，深入解使用基於機器學習的 API 構建智慧功能的高級工作流程，並有機會參與 Apple 專家現場問答環節。