輝達量子日未見重磅消息 D-Wave續跌 量子運算股這回不能怪黃仁勳了

鉅亨網編譯許家華 2025-03-22 13:40

‌



D-Wave Quantum (QBTS-US) 的股價周五 (21 日) 下跌 3.8%，而 IonQ (IONQ-US) 則上漲 5.3%，Rigetti Computing(RGTI-US) 股價小漲 0.89%。

‌



這一反應並不意外，因為量子運算行業歷來波動劇烈，許多公司仍處於虧損狀態，股價主要受新聞影響，而量子運算常常被誤解，輝達執行長黃仁勳曾表示，該領域的每項發展都會引發相當大的爭議。

投資者可能利用近期對該技術的關注來獲利了結。D-Wave 的股價在周四大幅下滑 18%，原因是輝達執行長黃仁勳強調了該公司在「量子至上」聲明的爭議。

上周發表在《科學》雜誌上的一篇同行評審論文展示了 D-Wave Advantage2 系統如何在 20 分鐘內完成材料模擬，而世界上最強大的超級電腦之一——惠普企業的 Frontier——則需要近一百萬年才能完成。這一聲明遭到了科學家的質疑，他們認為自該研究進行以來，已出現更先進的經典系統，能夠進行更好的模擬，從而推翻了它們所謂的弱點。

然而，並非所有人都持相同看法。惠普實驗室傑出技術專家 Masoud Mohseni 表示，D-Wave 對某些抽象磁系統的模擬是「超越經典實用量子運算的重要一步」。

Mohseni 指出：「有一些近期的經典算法可能會消除 D-Wave 量子運算所報告的量子優勢，但 D-Wave 所做的一般超越經典的聲明仍然成立，因為許多量子模擬，例如對於更高維度的量子自旋玻璃系統，尚未在經典上重現。」

D-Wave 周四股價跌幅最大，同業 Rigetti Computing 和 IonQ 的股價也各下跌了 9%。此外，一家純粹做量子運算的公司 Quantum Computing 的財報也可能是導致賣壓持續的原因。該公司第四季營收總額僅為 62,000 美元，較去年同期的 75,000 美元下降，而營運開支則從 660 萬美元攀升至 890 萬美元。Quantum Computing (QUBT-US) 周四股價重挫 12% 後，周五再次下滑 1.4%。

微軟 (MSFT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 的代表也在活動的最後一個討論小組中發言，分享各自對量子運算的看法。儘管這些公司擁有比小型純粹公司更多的資源，但他們的發展也並非一帆風順。微軟宣稱其 Majorana 1 晶片實現了一種新型態的物質，但科學家們對此並不完全信服，因為缺乏足夠的證據來支持這一說法。

科學發現從來不是一條直線，量子機器的發展也不例外。這也是為什麼量子運算公司在制定大規模商業部署的時間表上遭遇困難的原因之一。今年稍早，輝達的黃仁勳曾表示該技術仍需數十年才能成熟，量子運算類股隨之重創，他也因而舉辦「量子日」活動，為其武斷言論表示歉意。

黃仁勳表示：「我認為行業的進展是驚人的。如果我錯了，卻能證明量子運算將產生重大影響…… 那就達成任務了。」

在活動之前，輝達宣布將在波士頓設立一個新設施，以加速量子系統的發展。輝達與 Quantinuum 和 QuEra Computing 等合作夥伴共同努力，旨在解決錯誤修正等一大挑戰。