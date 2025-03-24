超越DeepSeek與OpenAI！百度接連發布文心4.5與X1模型 專家：有助中國AI普惠化

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-24 08:40

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中國網路搜尋引擎百度 (09888-HK)(BIDU-US) 上周日 (16 日) 發布文心 4.5 與 X1 模型，並宣布向公眾免費開放，且多項指標超越 DeepSeek 和 OpenAI。

百度在上月 23 日正式發布多模態基礎模型文心 4.5 和多模態推理模型文心 X1，據稱文心 4.5 在影像、音訊、視訊多模態能力上超越 OpenAI GPT-4o，在 CCBench、OCRBench 等基準測試中表現優異。

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此外，在文字能力上，文心 4.5 據稱超過 DeepSeek V3，整體表現向 GPT-4.5 看齊。

百度文心 4.5 將於 6 月 30 日全面開源，以應對 DeepSeek 開源浪潮帶來的競爭壓力。

百度此前長期堅持閉源路線，此次轉向旨在透過開放生態擴大用戶基礎，複製 DeepSeek 的成功路徑。

文心 X1 推理模型定價輸入 2 元 / 百萬 token，輸出 8 元 / 百萬 token，僅為 DeepSeek R1 的一半，性價比優勢顯著。

跟 DeepSeek 橫空出世一樣，文心 4.5 和文心 X1 不僅點燃中國用戶的熱情，更讓外網沸騰。在 X 平台上，不少人紛紛在求百度測試帳號，他們為兩大模型優異的性能和超低的價格感到不可思議，不少人覺得百度的股價被低估了，甚至有人在百度跟 X 帳號下 @OpenAI 執行長奧特曼稱「遊戲結束了」。

在看到文心新模型的表現後，在 X 上擁有 70 萬粉絲的美國投資人 Bill Gurley 感慨地表示，美國 AI 公司應將 100% 的時間用於開發和創新，而不是在華盛頓特區遊說尋求保護以躲避競爭。這種情況很糟糕，明顯暴露出缺乏自信。

兩大模型的優異能力，是百度對過去 3 個月外界對於「百度大模型掉隊了」的最有效回應，也再一次證明百度對 AI 戰略貫徹到底的決心。畢竟，大模型競技是一場持久戰，拼的是耐力、技術、資本。

百度去年第四季營收年減 2%，全年營收下滑 1%，廣告業務疲軟倒逼加速 AI 商業化，因此百度此次發布新模型被視為搶佔國內 AI 市佔率、建立新增長點的關鍵舉措。

此外，百度的低價策略，輸入成本僅 DeepSeek 的 45%，恐引發新一輪價格戰，而開源計畫則有望推動中國 AI 生態的普惠化。

業界人士指出，中美 AI 競賽已從技術比拼延伸至商業模式較量，百度的「開源 + 低價」組合拳有望為中國科技企業開闢新路徑。

百度此次技術突圍與策略轉型，也代表中國 AI 企業在全球競爭中從「跟跑」轉向「並跑」。隨著模式能力趨近國際頂尖水準、物價門檻持續降低，AI 技術的普惠化進程有望進一步加速。