全球持續掀AI應用熱潮 大摩點名亞太地區38個潛在贏家

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-20 11:20

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近年 AI 領域發展迅猛，在全球掀起投資熱潮，摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 日前發布最新研究報告探討亞太及新興市場 AI 發展格局，並點名 38 個潛在的 AI 應用贏家。

大摩按全球 AI 採用調查 3.0 結果篩選出具 AI 受益屬性 (包括 AI 賦能者、應用者或兼具兩者)、AI 重要性中度及以上、定價能力強、大摩評級為增持或中性、市值逾 30 億美元的公司。

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大摩篩選出的 38 家企業廣泛分佈於 AI 供應鏈下游環節，涵蓋消費、金融、工業等多個領域，還包括軟體賦能者。它們的估值和獲利預期表現亮眼，今年預期平均本益比率為 23.6 倍，預期每股獲利成長率 (EPSg) 達 16%，凈資產收益率(ROE)16.3%，遠超 MSCI 亞太指數今年預期本益比 14.3 倍，ROE 為 10.5%，EPSg 為 10%。

不過，由於半導體產業當前的估值水準較高、投資者持倉較為集中且存在非 AI 周期風險，大摩對半導體領域持謹慎態度。以亞太半導體及設備市銷率 (P/Sales) 為例，當前仍處於長期高點，且與後續兩年的回報率呈反向關係。

大摩還認為，中國互聯網行業在 AI 發展浪潮中佔據重要地位。隨著 Deepseek 等 AI 模型的出現，中國科技公司積極佈局 AI 領域，引發市場廣泛關注。大摩中國股票策略團隊上調中國股票目標價，並調整產業配置和重點名單，更傾向於媒體娛樂、資訊技術和可選消費等行業。

在 AI 應用領導者名單中，中國企業表現突出，像阿里巴巴、騰訊、百度等互聯網巨頭，以及比亞迪、小鵬等車廠，還有商湯科技等科技公司，均在各自領域積極應用 AI 技術，提升產品和服務競爭力，有望在 AI 發展浪潮中獲得更大的市佔率和收益。

從市場表現來看，亞太及新興市場的 AI 受益企業整體表現出色，去年以來的總回報率相比 MSCI 亞太總回報指數高出 39.2%，過去一年相對表現也達到 23.1%。