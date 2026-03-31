鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-01 06:10

儘管 AI 算力需求持續釋放，記憶體產業卻面臨深刻的結構分化。摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 在最新研究報告中指出，隨著 KV Cache 壓縮技術普及、伺服器系統優化及長期協議 (LTA) 談判推進，傳統記憶體 (Legacy Memory) 行業正承受估值下修壓力，即便市場對 AI 晶片熱情未減，客戶對 DRAM 高價的承受力已觸頂。因此，大摩下調相關廠商目標價，並重申對純 NAND Flash 的偏好優於 DDR4。

傳統記憶體估值下修不可避免！大摩：DDR4首當其衝 NAND廠商迎來高光時刻 (圖:shutterstock)

技術變革正重塑需求邏輯。在台灣 Computex 展會及深圳 CFM 高峰會上，Skymizer、Longsys、Phison 及騰訊雲等企業紛紛展示模型壓縮與系統最佳化方案，旨在透過架構創新降低對 DRAM 容量的依賴。

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考量到目前 DRAM 每 GB 成本是 NAND 的 50 倍，這一趨勢動力強勁。同時，企業級 Token 需求雖推升邊緣 AI 成為新成長引擎，但 DDR4 現貨價已逼近階段高點，加上國內外產能擴張計畫在明年下半年釋放，供需天平開始傾斜。

大摩預計，儘管 LTA 能鎖定價格底部，但其「頂價」效應將抑制上行彈性，相關產品均價恐從 2027 年第三季起呈季增率下行趨勢，故大幅下調 2028 年獲利預測。

在配置策略上，純 NAND 廠商因受衝擊較小且週期上行彈性較強而獲青睞；具備 AI 先進封裝能力的公司亦獲增持評等。