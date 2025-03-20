黃仁勳開支票：未來4年支出數千億美元 採購美製晶片產品

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-20 13:21

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據倫敦《金融時報》周三（19 日）報導，黃仁勳說：「整體而言，在未來四年內，我們將採購總價值可能達到 5,000 億美元的電子產品，我們很容易就能看到其中數千億美元是我們自己在美國製造。」

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此時川普的「美國優先」貿易政策效應擴散至全球經濟，輝達宣布這項龐大支出計畫之前，蘋果等科技大咖也已宣布規模可觀的投資計畫。