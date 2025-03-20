黃仁勳開支票：未來4年支出數千億美元 採購美製晶片產品
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-20 13:21
在面臨美國總統川普關稅威脅的情況下，人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）(NVDA-US) 執行長黃仁勳表示，未來四年將支出數千億美元，採購在美國生產的晶片等電子產品。
據倫敦《金融時報》周三（19 日）報導，黃仁勳說：「整體而言，在未來四年內，我們將採購總價值可能達到 5,000 億美元的電子產品，我們很容易就能看到其中數千億美元是我們自己在美國製造。」
此時川普的「美國優先」貿易政策效應擴散至全球經濟，輝達宣布這項龐大支出計畫之前，蘋果等科技大咖也已宣布規模可觀的投資計畫。
近年來，輝達、蘋果 (AAPL-US) 等美國大型科技公司變得極為仰賴台積電 (TSM-US) (2330-TW) 在台灣的先進晶圓廠，但共軍威脅升高、川普政府加徵關稅，以及台灣的地震風險，都為這種依賴增添許多變數。
黃仁勳說：「最重要的是做好準備。目前我們知道我們可以在美國生產，擁有充分分散的供應鏈。」他說，如果有任何災難威脅到在台灣的生產，「會令人不安，但應該沒問題」。
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