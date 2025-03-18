〈美股早盤〉主要指數開低 市場聚焦Fed貨幣政策與關稅影響

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-18 21:45

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美股主要指數周二 (18 日) 開低，聯準會 (Fed) 展開為期兩天的貨幣政策會議，另外市場普遍擔心美國關稅及其對經濟成長的影響，近幾周襲捲華爾街的拋售潮在美股連續兩個交易日上漲後再次出現。

截稿前，道瓊工業指數跌近 200 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌逾 270 點或近 1.5%，標普 500 指數跌近 0.9%，費城半導體指數跌逾 1.4%。

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美股目前受到多方面因素的影響，主要是市場擔心經濟成長放緩，這與川普的貿易和勞動政策有關，而當局則已表示不會提供任何政策支持以提振市場。儘管周二發布的住房開工數據超預期，但最近的大部分數據顯示成長正在放緩。

此外，以色列在對哈瑪斯的兩個月停火期結束後，發動了對加薩的空襲，而有報導稱俄羅斯總統普丁要求在川普提議的停火協議期間暫停對烏克蘭的所有武器交付。這些事件推動油價連續第三天上漲，黃金價格突破每盎司 3,000 美元，黃金交易所交易基金 (ETF) 連續第五天資金流入。

歐洲的市場情緒較為積極，斯托克 600 指數 (Stoxx 600) 上漲 0.8%。投資人的注意力集中在德國國會即將對一項具有里程碑意義的財政法案進行投票的前景上，這項計畫預計將推動整個歐洲的經濟成長，並將歐元推升至 5 個月以來的最高點。德國的一項經濟信心調查也進一步強化了對歐洲的樂觀情緒。

J. Safra Sarasin 銀行的股市策略師 Wolf von Rotberg 表示：「美國股市不僅面臨貿易和關稅不確定性的挑戰，更多的是對政府經濟策略的不確定性。」他還指出，美國財政部長班森特 (Scott Bessent) 曾將最近的華爾街賣盤稱為「健康的」修正。

von Rotberg 還表示：「歐洲股市的長期前景確實得到了改善，因為未來幾年的成長軌跡較為陡峭。」

投資者的注意力將轉向美國聯準會 (Fed) 周二開始的為期兩天的會議。雖然預估利率將保持不變，但投資人熱切期待 Fed 主席鮑爾對經濟的評估，以及 Fed 今年可能提供的政策支持程度。美國 10 年期公債殖利率小幅上升至約 4.3%。

截至台北時間周二（18 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 2.17%，至每股 116.94 美元

根據路透報導，輝達執行長黃仁勳預計將於周二在該公司年度軟體開發者大會 (GTC 2025) 上，揭曉其最新人工智慧 (AI) 晶片的詳細資料。黃仁勳去年曾暗示，這款新款旗艦晶片將命名為「Rubin」，並包括一系列晶片——其中包括圖形處理器 (GPU)、中央處理器 (CPU) 以及網絡晶片。分析師預計，這些晶片將於今年進入生產，並從明年起開始大量出貨。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價下跌 0.67%，至每股 163.18 美元

Google 於周二宣布，已與紐約雲端安全新創公司 Wiz 達成「最終協議」，以 320 億美元現金收購該公司，此次交易將成為 Google 史上最大規模的收購。此次收購將增強 Google 在人工智慧 (AI) 威脅日益嚴峻的背景下的雲端安全服務，Wiz 將成為 Google Cloud 的一部分。

好市多 (COST-US) 早盤股價上漲 0.61%，至每股 910.98 美元

英國《金融時報》(FT) 周二引述兩家供應商的話報導，好市多正向中國大陸供應商施壓，要求降價以應對美國關稅。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月工業生產月增率報 0.7%，預期 0.2%，前值 0.3%

美國 2 月製造業生產月增率報 0.9%，預期 0.3%，前值 0.1%

華爾街分析：

儘管摩根士丹利和花旗集團分析師都預期美股市場已經觸底，但德意志銀行卻警告稱，標普 500 指數可能還會再跌 7.5%。該行認為，要拯救當前的美股，關鍵在於川普是否會轉變姿態，採取措施來降低關稅相關的不確定性。