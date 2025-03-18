輝達將GTC大會上揭曉最新AI晶片細節

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-18 20:26

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根據路透報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳預計將於周二 (18 日) 在該公司年度軟體開發者大會 (GTC 2025) 上，揭曉其最新人工智慧 (AI) 晶片的詳細資料。

近三年來，輝達的股價已漲逾三倍，這主要得益於該公司在推動先進 AI 系統 * 如 ChatGPT、Claude 等 (崛起中的關鍵角色。截稿前，輝達周二盤前股價小跌 0.61%，每股暫報 118.80 美元。

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這一成功大部分源於輝達在過去十年中，致力於開發吸引 AI 研究員和開發者的軟體工具。然而，輝達的數據中心晶片才是其去年的 1,305 億美元銷售額的主要來源，這些晶片每顆售價高達數萬美元。

黃仁勳去年曾暗示，這款新款旗艦晶片將命名為「Rubin」，並包括一系列晶片——其中包括圖形處理器 (GPU)、中央處理器 (CPU) 以及網絡晶片，所有這些晶片都將設計用於在大型資料中心中運行，進行 AI 系統的訓練。分析師預計，這些晶片將於今年進入生產，並從明年起開始大量出貨。

輝達希望建立每年推出一款旗艦晶片的新模式，但迄今為止，這一目標遭遇了內部與外部的挑戰。

目前，輝達的旗艦晶片「Blackwell」的上市進程比預期慢，這是由於設計缺陷導致的製造問題。去年，AI 行業普遍面臨數據中心的擴展效果逐漸遞減的困境，先前依賴將大量數據輸入數據中心的方式，已經顯示出效益不如預期。

今年，輝達的股價曾出現下跌，原因是中國新創公司深度求索 (DeepSeek) 聲稱它能夠以較少的計算能力 (因此也需要較少的輝達晶片) 來生產一款競爭力強的 AI 聊天機器人。

黃仁勳則回應說，新的 AI 模型在回答問題時花更多時間進行深思熟慮，這將使輝達的晶片變得更加重要，因為它們是生成「Token」(AI 程式的基本單位) 速度最快的。