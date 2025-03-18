傳Alphabet同意以320億美元收購網絡安全公司Wiz 創最大筆收購紀錄

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-18 20:13

‌



英國《金融時報》(FT) 周二 (18 日) 援引知情人士消息報導，Google 的母公司 Alphabet(GOOGL-US) 已同意以至少 320 億美元收購網絡安全新創公司 Wiz，這將成為該公司歷史上最大的一筆收購交易。

去年，Alphabet 曾與 Wiz 進行過一筆價值 230 億美元的收購談判，但最終由於該公司的一些董事和投資人對反壟斷問題表示擔憂，談判未能成功。然而，這次收購將以現金交易方式進行，並將成為 2025 年迄今為止最大的交易，預估將於美國時間周二早上正式宣布。

‌



這筆交易仍可能面臨美國聯邦貿易委員會 (FTC) 的審查。川普政府的新委員會主席佛格森 (Andrew Ferguson) 繼承其前主席麗娜汗 (Lina Khan) 的政策，保留阻止大型交易的能力。

此外，該交易還將為 Wiz 的員工提供額外的留任獎金，這可能價值額外的 10 億美元。

Wiz 成立於 2020 年，由以色列精英網絡情報部隊的校友創辦，並目前總部設在美國。該公司為雲端服務提供網絡安全解決方案，是成長最快的軟體新創公司之一，受益於企業將業務逐步轉向雲端，從而帶來的銷售激增。

去年，Wiz 的年化經常性收入達到 5 億美元，並計劃到 2025 年將這一數字翻倍。根據其聯合創始人 Roy Reznik 的說法，該公司目前為美國前 100 大公司中的近一半提供雲端安全服務。

此交易的報導首次由《華爾街日報》(WSJ) 披露，並且正值市場處於低迷時期。川普新政府的貿易政策不確定性和市場動盪使得併購熱潮的希望降溫。交易人士曾擔心，在目前的政府下，大型科技公司收購案將尤為具有挑戰性，因為副總統范斯 (JD Vance) 曾表示，他認為大型科技公司已經擁有「過多的權力」。

Wiz 在 2022 年進行了最新一輪 10 億美元的融資，當時該公司的估值達到 120 億美元。這一輪融資由 Andreessen Horowitz、Lightspeed Venture Partners 和 Thrive Capital 領投，此外還有包括 Index Ventures、Insight Partners、G Squared、Sequoia Capital、Greenoaks、Cyberstarts 和 Wellington 等投資人的參與。

在與 Alphabet 的談判無果後，Wiz 曾表示將尋求首次公開募股 (IPO)。

如果收購 Wiz 成功，這將是 Alphabet 迄今為止最大的一筆交易。Alphabet 此前最大的一筆收購交易是以 125 億美元收購了電子產品製造商摩托羅拉行動技術公司 (Motorola Mobility)，該公司後來將其出售。2022 年，Alphabet 以 54 億美元收購網絡安全公司 Mandiant，以增強其 Google Cloud 產品的能力。