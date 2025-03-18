傳普丁要求停止向烏克蘭提供所有軍援 以換取川普停火協議

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-18 19:50

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彭博周二 (18 日) 援引知情人士消息報導，俄羅斯總統普丁要求在美國總統川普提出的停火協議期間，停止向烏克蘭交付所有武器。兩位領袖將於周二進行通話，討論結束烏克蘭戰爭的問題，並以達成 30 天的停火為主要目標，基輔方面已表態願意接受此提議。克里姆林宮發言人佩斯科夫 (Dmitry Peskov) 表示，通話將於莫斯科時間下午 4 點至 6 點之間開始。

普丁與川普的特使上周進行會晤，並提出將停止向烏克蘭提供武器視為接受停火的先決條件。根據來自莫斯科的三位知情人士，俄方希望至少美國的軍援能夠停止。歐洲官員則指出，歐洲對俄方要求其盟國停止對烏軍援持極大保留態度，因為這樣可能導致俄羅斯在停火期間重新武裝，而烏克蘭則無法得到補充軍事物資。

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普丁表示，他原則上支持美方提出的停火建議，但強調需要滿足一些條件，才能同意停止侵略。根據彭博報導，普丁可能會同意停火，但他要求確保他的條件在協議中被納入。與此同時，英國和歐盟正在加緊努力，為基輔提供新的軍事援助。

美國和烏克蘭在上周的沙烏地阿拉伯會談後宣布停火計畫。川普政府還表示，將解除之前對軍火供應和情報共享的短暫凍結，旨在促使烏克蘭同意進行外交談判。川普也提出願意與普丁會面，作為解決這場持續三年的俄羅斯侵略戰爭的一部分。停火協議將是朝著全面和平協議邁出的第一步。

然而，美方似乎已經暗示接受俄羅斯對控制烏克蘭占領區的要求，並支持烏克蘭放棄加入北大西洋公約組織 (NATO) 的目標，這引發了歐洲的擔憂，擔心川普與普丁達成的協議將讓烏克蘭在未來變得脆弱，容易受到俄羅斯威脅。

此外，美國可能會要求烏克蘭接受中立地位，並對其軍隊和武器進行一定的限制，這符合俄羅斯的要求。有知情人士表示，普丁希望在停火期間暫時停止軍火供應，並在達成和平協議後恢復這些軍事支持，而烏克蘭則應同意對其軍事能力進行限制。

自 2022 年 2 月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，烏克蘭已大幅提升國內武器生產，從原本滿足 10% 需求提升至超過 30%。然而，烏克蘭仍然依賴其他國家的先進武器，其中歐洲提供約 30% 的軍事需求，而美國則提供 40%。