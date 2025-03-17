Fed經濟預測面臨不確定性 川普政策可能加劇衰退風險

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-17 23:30

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美國聯準會 (Fed) 官員本周將發布最新的經濟預測，這將成為反映美國央行如何看待川普政府政策對經濟影響的最具體證據。由於川普的關稅政策影響加劇，預料 Fed 將調低對美國經濟成長的預期，並提高對衰退的風險評估，同時預計通膨將上升。

Fed 的預測顯示，川普政府對進口商品徵收的高額關稅正在全球市場上發酵，預計下個月將實施更多關稅。根據美聯儲官員的看法，曾經看似穩定的經濟成長和風險平衡的情況，正面臨更多挑戰和不確定性。美國股市的劇烈波動、貿易戰的不確定性以及消費者信心的下降，都加劇了市場的不安。

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預期成長放緩 衰退風險增加

Fed 的經濟學家 Beth Ann Bovino 表示，儘管經濟成長仍然可能以「軟著陸」的方式繼續，但貿易戰、消費者對衰退的擔憂以及高通膨仍會對經濟帶來負面影響。她指出，雖然目前情況尚未惡化，但「多個衝擊」開始對經濟成長產生影響。

美國股市的急劇下跌，尤其是標普 500 指數自 2 月以來一度下跌超過 10%，也反映出投資人信心的下降。儘管 Fed 官員通常會將股市波動視為次要因素，但這種波動仍然顯示出消費者支出的減少和市場信心的喪失。

Fed 將保持利率穩定

Fed 預計在本周三 (19 日) 的兩天貨幣政策會議結束後，將基準利率保持在 4.25% 至 4.50% 之間，並維持現有的貨幣政策框架。Fed 在去年 12 月的預測中預估，美國經濟今年將成長 2.1%，失業率將輕微上升至 4.3%，而年末的個人消費支出物價指數 (PCE) 將達到 2.5%。然而，隨著川普加大對中國、鋼鋁產品以及從墨西哥和加拿大進口商品的關稅，這些預測面臨挑戰。

川普的關稅政策對經濟的影響

川普的貿易政策，特別是對中國進口商品徵收高達 25% 的關稅，以及對鋼鐵、鋁製品和其他商品徵收新一輪稅收，令市場對未來經濟的預期變得更加模糊。與 1930 年代的《斯姆特 - 霍利關稅法案》(Smoot-Hawley Tariff Act) 相似，這些措施可能會加劇美國經濟衰退的風險，並帶來更大的調整壓力。

分析師指出，儘管 Fed 的預測中仍然顯示經濟成長，但貿易戰和市場的不確定性使得未來的經濟走向變得難以預測。德意志銀行的分析師認為，對於哪些關稅價格效應會消失，哪些會持久存在，美聯儲官員將面臨艱難的判斷。

可能出現的經濟情境

根據 Fed 的最新經濟預測，有三種主要的情境正在發展：一是通膨放緩或經濟放緩，這可能促使 Fed 進一步降息；二是通膨持續高漲，導致貨幣政策保持緊縮；三是通膨仍然高於目標，且經濟放緩，這將讓 Fed 面臨難以抉擇的局面，需要在通膨和就業目標之間做出取捨。

一些經濟學家擔心，川普的貿易政策以及美國移民成長放緩和聯邦政府減少雇員的措施，可能會對需求造成負面影響，並進一步加劇經濟衰退的風險。標普全球的經濟學家 Satyam Panday 指出，未來 12 個月內美國陷入衰退的風險達到 25%，是正常預期的兩倍。

未來前景不確定