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美國航空股盤前大跌 達美與西南航空下修財測引投資人擔憂

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-11 20:22

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美國航空股盤前大跌 達美與西南航空下修財測引投資人擔憂(圖：REUTERS/TPG)

美國主要航空股周二 (11 日) 的盤前交易中大幅下跌，原因是達美航空 (DAL-US) 和廉價航空公司西南航空 (LUV-US) 下調今年第一季 (本季) 的財測，投資人擔心美國經濟放緩會影響旅遊需求。

達美航空的股價在盤前一度挫 11%，隨後跌幅收窄至 6%，原因是這家老牌航空公司下調第一季的利潤預測。與此同時，聯合航空 (UAL-US) 和美國航空 (AAL-US) 的股價均下跌 3% 左右，稍早分別一度跌 8% 和 7%。


整體航空股的下跌與周一美股的大幅拋售相呼應，當時市場擔心美國政府可能面臨停擺，以及關稅問題引發的經濟衰退風險，這些因素加劇了對美國經濟是否會進入衰退的憂慮。

西南航空周二盤前一度下跌 3%，因為該公司下調了其單位營收成長的預期，不過後來翻紅漲逾 8%。西南航空現在預估第一季的每可用座位英里 (RASM) 成長將在 2% 到 4% 之間，低於先前預期的 5% 至 7% 的成長範圍。

另一方面，美國總統川普的關稅政策引發對經濟放緩的擔憂，並減少了可支配支出，這促使消費者在計劃旅行時更加謹慎。

對美國航空公司來說，這一變化是一次挫折。就在兩個月前，它們還受益於強勁的旅行需求和高額票價。

美國主要航空公司將於周二在摩根大通工業會議 (J.P. Morgan Industrials Conference) 上發表談話，並預計會提供有關新需求環境的見解，以及對本季的預期更新。

花旗 (C-US) 分析師 Stephen Trent 表示，達美航空的財測下調令人失望，但並非完全出乎意料。他在報告中指出：「自 1 月底以來，美國消費者需求的疑慮、可能的政府航空旅行需求衝擊、美國聯邦航空總署 (FAA) 人手短缺、美國政府關稅的不確定性，以及北美幾起高知名度的航空事故，都加劇了市場的擔憂。」

達美航空周一表示，該公司預計第一季每股獲利介在 0.3 美元至 0.5 美元之間，低於此前預期的 0.7 美元至 1 美元之間。

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達美航空47.89-4.85%
西南航空30.638.69%
聯合大陸控股78.220.77%
美國航空集團12.3503-1.20%
花旗集團67.8150.60%

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