股價救星？川普購買特斯拉挺馬斯克 反擊左派抵制行為

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-12 00:30

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美國總統川普周二 (11 日) 的社群媒體 Truth Social 發文表示，自己將購買一輛全新的特斯拉，以表達對馬斯克的信心和支持。他在文中稱，特斯拉是世界上最優秀的汽車製造商之一，但「激進的左派瘋子」正在「非法且合謀地」抵制特斯拉，這一行為是針對馬斯克及其理念的攻擊。

川普還稱這種抵制行為違法，並表示會挺身而出支持馬斯克。然而，根據美國最高法院 1982 年的判決，消費者抵制公司並不違法，且美國憲法第一修正案保障了民眾對私人企業進行抗議的權利。

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截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 周二盤中股價上漲 2.19%，每股暫報 227.01 美元。川普的言論可能對特斯拉股價有所影響，打破了連續 3 天的跌勢。此外，摩根士丹利也向客戶發出建議，認為此時是進行特斯拉股票投資的好時機，這也可能為股價帶來支撐。

川普的發言指向馬斯克作為政治人物的角色，引發投資人對特斯拉股價的關注。據了解，馬斯克在參與川普政府的成本削減計畫後，遭遇來自公共和媒體的反對，特斯拉的股價也因此受到影響。今年，特斯拉股價已經下跌 45%，並且在本周一創下了自 2020 年以來的最大跌幅。

在接受《福斯商業新聞》(Fox Business) 採訪時，馬斯克承認因為他在川普政府的高調角色，自己正在以「極大的困難」經營公司。他還表示，擔任川普政府的部門主管意味著他不得不放棄其他業務。

特斯拉的品牌形象也受到衝擊，據悉特斯拉車輛和經銷商在一些地區遭到破壞和抗議活動的襲擊。分析師稱，這些抗議活動使得不少人重新考慮是否購買特斯拉，特別是在歐洲市場的銷售下滑後，外界對馬斯克的政治角色感到擔憂。

儘管面臨種種困難，川普在文中仍然強調，馬斯克正在「盡全力」幫助美國，並表示他做得非常出色。