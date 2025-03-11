輝瑞乳癌新藥試驗結果好壞參半 合作夥伴Arvinas股價崩逾40%
鉅亨網編譯段智恆 2025-03-11 20:04
美國製藥巨擘輝瑞 (Pfizer)(PFE-US) 最新一代乳癌治療藥物「Vepdegestrant」在一項最終階段臨床試驗中顯示出憂喜參半的結果，這對於輝瑞曾經宣稱這款藥物有潛力成為重磅藥物的預期來說，可能是一個打擊。
根據輝瑞公司周二 (11 日) 的聲明，Vepdegestrant 未能顯著延遲所有參與者的癌症進展，但在一個特定基因突變的亞群體中達到試驗目標。輝瑞表示，將向衛生監管機構報告試驗結果，以支持 Vepdegestrant 的核准。
輝瑞曾將 Vepdegestrant 列為其癌症藥物管線中的 8 大潛力重磅藥物之一。如果這款藥物僅能在具有特定基因突變的乳癌患者中獲得批准，那麼未來的市場規模將大大縮小。這款藥物由生物技術公司 Arvinas 授權給輝瑞，並將分享部分利潤。
美股周二盤前交易中，Arvinas(ARVN-US) 的股價暴跌逾 40%，而輝瑞的股價變動不大，小幅下跌 0.07%。
輝瑞目前正積極尋找新產品，以應對新冠疫情後的業績下滑，並在癌症治療領域押下重注。2023 年，輝瑞以 430 億美元收購專注於腫瘤學的 Seagen 公司，輝瑞執行長博爾拉 (Albert Bourla) 多次強調，公司癌症藥物管線是未來成長的重要來源。
Vepdegestrant 是一種每日口服藥物，旨在輔助輝瑞的重磅乳癌藥物 Ibrance(愛乳適膠囊) 使用。這項關鍵試驗招募 624 名乳癌患者，這些患者在接受 Ibrance 或類似療法治療後，癌症仍然持續。試驗中一半患者服用了 Vepdegestrant，另一半則接受了標準的激素治療藥物 Fulvestrant(法洛德注射液)。輝瑞表示，將在未來的醫學會議中公布這項研究的詳細結果。
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