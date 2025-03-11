輝瑞乳癌新藥試驗結果好壞參半 合作夥伴Arvinas股價崩逾40%

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-11 20:04

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根據輝瑞公司周二 (11 日) 的聲明，Vepdegestrant 未能顯著延遲所有參與者的癌症進展，但在一個特定基因突變的亞群體中達到試驗目標。輝瑞表示，將向衛生監管機構報告試驗結果，以支持 Vepdegestrant 的核准。

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輝瑞曾將 Vepdegestrant 列為其癌症藥物管線中的 8 大潛力重磅藥物之一。如果這款藥物僅能在具有特定基因突變的乳癌患者中獲得批准，那麼未來的市場規模將大大縮小。這款藥物由生物技術公司 Arvinas 授權給輝瑞，並將分享部分利潤。

輝瑞目前正積極尋找新產品，以應對新冠疫情後的業績下滑，並在癌症治療領域押下重注。2023 年，輝瑞以 430 億美元收購專注於腫瘤學的 Seagen 公司，輝瑞執行長博爾拉 (Albert Bourla) 多次強調，公司癌症藥物管線是未來成長的重要來源。