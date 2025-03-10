華爾街大多頭之一警告：美股可能迎來閃電崩盤

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-10 23:30

‌



美股上周大幅下跌後，似乎準備重新啟動賣壓。美國總統川普表示，他的關稅計畫可能需要一些時間才會讓美國人獲得財富回報，但華爾街的耐心已經所剩無幾。

RBC 資本市場美國股市策略研究主管 Lori Calvasina 指出：「選舉後強勁的情緒曾是 2025 年美國股市看多共識的重要部分，但現在並未實現。」

‌



華爾街的知名看多派之一、紐約雅迪尼研究公司 (Yardeni Research Inc.) 總裁雅迪尼 (Ed Yardeni) 目前感到越來越擔心。他與德意志銀行 (Deutsche Bank) 共同預測該指數將收在 7,000 點，僅次於奧本海默 (Oppenheimer) 的 7,100 點。

他在周日的一份報告中表示：「我們不能排除 2 月 20 日，即標普 500 指數創下歷史新高的第二天，可能已經開始了熊市的可能性。」他還指出：「我們在想，川普的關稅風暴 2.0 可能會引發一場罕見的閃電崩盤，可能就像 1962 年和 1987 年發生的那樣，這類崩盤發生得非常快，且迅速反彈。」

雅迪尼進一步解釋說：「因此，這次的賣壓可能會提供一些買入機會，尤其是在那些目前相對不再過高估值的股票中。」

雅迪尼還表示，市場和經濟正遭受川普政策的壓力測試，他將股市陷入熊市和經濟衰退的機率提高至 35%，而在過去 3 年中這一機率一直是 20%。

他強調：「我們仍然押注於消費者和經濟的韌性，但川普的政策風暴 2.0 顯著考驗著這兩者的韌性。」 隨著美股的急劇下跌，他認為市場對停滯性通膨 (Stagflation) 的預期似乎在增強。

對於今年上半年股市的波動性，雅迪尼預測股市將繼續震盪，並可能在下半年恢復到創紀錄的新高。他現在預計，2025 年牛市將保持不變的機率是 65%(之前預期是 80%)，並且沒有出現市場修正或熊市。

從長期來看，雅迪尼仍然預測股市會延續強勁的漲勢，並有 55% 的機會進入 2030 年代的強勢時期，這一預測基於經濟的韌性和科技驅動的生產力。然而，這一預測也取決於貿易戰是否惡化。

此外，雅迪尼指出，由於美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾上周表示央行不急於降息，他的公司不再依賴「Fed 拯救」股市的情境。他強調：「在沒有川普或 Fed 的支持下，股市看多者需要押注於經濟和企業盈利的韌性。」他補充道：「我們仍然認為這是一個不錯的賭注。」