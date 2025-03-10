諾和諾德減肥藥CagriSema效果未達預期 股價挫跌逾6%

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-10 20:42

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丹麥製藥巨擘諾和諾德 (Novo Nordisk) 周一 (10 日) 股價下跌，原因是該公司表示其新一代減肥藥 CagriSema 對患有第二型糖尿病的肥胖或超重成人患者，經過 68 周治療後幫助減重 15.7%，結果不及預期。

截稿前，諾和諾德在哥本哈根上市的股票下跌 6.39%，每股暫報 559.40 美元；諾和諾德 (NVO-US) 周一盤前美股 ADR 挫跌 6.52%，每股暫報 81.48 美元。

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這款減肥藥 CagriSema 是諾和諾德的主打藥物之一，目前已經在臨床試驗中用於治療超重或肥胖成人以及第二型糖尿病患者。公司先前曾預計 CagriSema 能幫助患者減重 25%。然而，在去年 12 月公布的另一項臨床試驗結果中，CagriSema 的體重減少效果為 22.7%。

CagriSema 目前正在進行臨床研究，並預計將在 2026 年第一季向監管機構申請核准。這款藥物每周注射一次，是由 Cagrilintide 和 Semaglutide(減肥藥 Wegovy 的活性成分) 組成。

CagriSema 的第三期臨床試驗共有 1,206 名參與者，平均基線體重為 102 公斤。儘管結果未達預期，諾和諾德依然強調，與安慰劑組相比，CagriSema 患者在 68 周治療期間的體重減少達到 15.7%，顯示出「優越的減重效果」。安慰劑組的患者僅減少了 3.1% 的體重。

此外，諾和諾德還指出，這款藥物的副作用相對較輕，最常見的是輕度至中度的胃腸不適，且隨著治療進行，這些症狀會逐漸減少。

儘管股市對這一結果反應冷淡並且股價下跌，但諾和諾德仍然對 CagriSema 保持積極評價。該公司最近也推出了名為「Novocare」的線上藥房，讓消費者可以直接從公司購買 Wegovy，每月價格為 499 美元，比傳統價格有顯著折扣。