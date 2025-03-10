滙豐下調美股評等 轉看好歐股

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-10 19:48

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滙豐銀行 (HSBC) 周一 (10 日) 宣布下調對美國股市的評等，理由是關於關稅的不確定性，並轉向看好歐洲股市，因德國放寬財政改革的措施對市場帶來積極影響。

滙豐將美國股市的評等調整為「中性」(Neutral)，而將歐洲股市 (不包括英國) 的評等從「減持」(Underweight) 上調至「增持」(Overweight)。該行表示，川普政府的貿易政策及其他政策動作增添了不確定性，而歐洲提出的 1.2 兆美元的財政刺激計畫，加上中國在技術競賽中的領先地位，可能會讓資本從美國市場流向歐洲。

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標普 500 指數自 2 月 19 日創下歷史新高以來，已經回落約 6.1%，市場擔心貿易戰會影響企業利潤並放慢經濟成長。滙豐全球股票策略師 Alastair Pinder 表示：「需要強調的是，我們並非對美國股市持負面看法，但在策略上，眼下我們認為在其他市場有更好的機會。」